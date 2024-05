Piden donaciones para festejar el cumpleaños a niños de un merendero

Una fundación solidaria realizará un cumpleaños solidario para los niños que asisten a un comedor y piden donaciones para el evento.

La voluntaria Cecilia Fernández de la Fundación Si Corrientes y encargada del proyecto Si Pueden, dialogó en el Litoral Radio acerca de la iniciativa y los recursos que necesitan.

El evento se llevará a cabo el 7 de junio en el Comedor Corazón Contento, ubicado en el barrio Patono de la ciudad de Corrientes.

"Queremos festejar con todos los chicos los cumpleaños de estos seis meses, de enero a junio y después el segundo cumple mes se va a a realizar a fin de año de julio a diciembre", explicó.

Y agregó:"Necesitamos la colaboración de toda la comunidad con galletitas, golosinas, lo que puedan que sea como para festejar un cumpleañitos".

Aunque destaca que no es la primera vez que se realiza la iniciativa, cada vez son menos las donaciones que reciben lo que dificulta sostener el evento: "El año pasado lo festejamos cada mes, este año es una situación particular porque no contamos con muchas donaciones".

Según relató Fernández, al merendero asisten entre 20 y 30 niños de hasta 13 años y al comedor asiste familias todos los días.

Sobre la situación actual mencionó: "Ahora estamos con mucha demanda, se multiplicó la cantidad de personas que van".

Para poder donar se pueden comunicar a las redes @sictes y Fundación Si Corrientes.