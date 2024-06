Precio de entradas, boleterías y accesos en Huracán

La Liga Correntina de Fútbol informó que la venta de entradas estará habilitada desde las 12 en el estadio del club Huracán Corrientes.

El público de Mandiyú, deberá adquirir sus entradas por las boleterías que dan a la avenida Teniente Ibáñez e ingresar por el portón ubicado por esa arteria, lindante con la Enet N°1.

En tanto que los parciales de Boca Unidos, Huracán y Soberanía deberán comprar sus entradas y acceder al estadio por avenida Aviador Correa Fernández.

Las entradas generales tienen un costo de $1000 y los menores de 12 años abonarán $700 y para ingresar al estadio deberán estar acompañados de una persona mayor de edad.

Operativo de seguridad

La doble jornada de partidos en el estadio del Barrio Berón de Astrada contará con un importante dispositivo de seguridad por parte de la Policía de la Provincia, para antes, durante y después del encuentro, contando el mismo con más de 50 efectivos de distintas áreas.

De dicho operativo participarán móviles y patrulleros de las distintas dependencias policiales, montados y personal de los grupos especiales, con la finalidad de brindar seguridad para el desarrollo del espectáculo, y que el mismo se pueda llevar adelante dentro del marco de la normalidad y tranquilidad.

Al respecto se solicita a la población en general y especialmente a los espectadores e hinchas que asistan, la máxima colaboración para con los uniformados y organizadores del evento.

Recomendaciones

No se podrá ingresar al estadio con pirotecnia, bengalas, petardos, puntero laser y otros. Tampoco se podrá acceder con termos, mates, bombillas, termolares, botellas, vasos de vidrios u otros objetos contundentes, etc. Sólo se permitirá el ingreso con banderas (cuyas dimensiones no superen 1 X 1.5 metros).

Se recomienda ir con tiempo porque en todos los accesos se harán cacheos preventivos.