"No fueron superiores a nosotros", declaró Edgar Villán

Boca Unidos no pudo con Mandiyú, que el sábado se adueñó del clásico capitalino al vencer sobre el final por 2 a 1 ante un gran marco de público en el estadio del club Huracán Corrientes.

Uno de los jugadores que bajaron del Torneo Federal A para reforzar el equipo local fue el delantero Edgar Villán, quien marcó el gol del empate parcial del Aurirrojo en el clásico.

"Estoy con bronca más que nada porque no fueron superiores a nosotros, pero sabíamos que nos podían hacer daño de pelota parada, y así fue", le dijo Villán a El Litoral.

Boca Unidos se encontró en el segundo tiempo en desventaja, pero lo pudo emparejar enseguida a través de Villán. "Nos supimos reponer rápidamente, pero bueno, se nos escapó en el final".

El goleador se mostró contrariado, declarando que "nunca intentamos jugar a nuestro juego y terminamos haciendo lo que propusieron ellos".

"Ahora nos queda en pensar en el lunes, que volvemos otra vez a entrenar y personalmente ver si hay posibilidad de estar el próximo fin de semana con el equipo del Federal A, y de ser así aprovechar la oportunidad", manifestó.

En ese sentido, al delantero le sirvió haber jugado el clásico, porque completó 90 minutos. "Me sentí muy bien y con ganas de jugar, venía sumando, pero no como quería, así que esto me sirve", indicó.

Villán reconoció que en el Federal A "no venimos bien pero sabemos que falta mucho y podemos dar vuelta esta situación".

