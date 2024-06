Israel sostiene que no es un buen acuerdo el que propone Estados Unidos

Israel se mostró dispuesto a aceptar la propuesta de tregua y liberación de rehenes expuesta en un discurso público por el presidente estadounidense, Joe Biden, el viernes, pero advirtió que “no es un buen acuerdo”.

En declaraciones al Sunday Times, Ophir Falk, asesor del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en materia de política exterior, hizo saber que Israel no rechaza el acuerdo: “Es lo que acordamos- explicó-. No es un buen acuerdo, pero apoyamos firmemente la liberación de todos los rehenes”.

“Aún quedan muchos detalles por definir y esto incluye que no habrá un alto el fuego permanente hasta que se alcancen todos los objetivos de Israel”, añadió.

Entre ellas, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, reiteró la “destrucción” de Hamas para “impedir que siga existiendo”, pero sobre todo la preparación en Gaza de “un gobierno alternativo” a la facción islámica.

“Cuando aislamos las zonas, distanciaremos a los miembros de Hamas de ellas e introduciremos otras fuerzas que permitirán un gobierno diferente”, indicó Gallant, que está en contra de una ocupación militar israelí de la Franja.

El reducido gabinete de guerra de Israel se reunió hoy por la tarde para discutir la propuesta, que se basa en tres fases que resultarían en la liberación de todos los rehenes, el fin de la guerra y la reconstrucción de la Franja de Gaza sin Hamas en el poder.

Los funcionarios de extrema derecha Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, y Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, amenazaron con abandonar la coalición gobernante si el gabinete de guerra, del que forman parte, aprueba dicho acuerdo, según The Times of Israel.

Estados Unidos, con vistas a la próxima reunión del gabinete de guerra israelí, confía en el resultado del acuerdo en curso.

“Tenemos todas las expectativas de que si Hamas acepta la propuesta Israel dirá ´Sí´”, dijo el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una entrevista con ABC News.

Además, según Kirby, Israel ya “ha logrado una buena parte de sus objetivos en Gaza. Desde un punto de vista militar, Hamas ya no está en condiciones de llevar a cabo un ataque como el del 7 de octubre. No estamos, sin embargo, sosteniendo que Hamas fue eliminado o que ya no representa una amenaza para Israel, digamos que ya no tiene más esa capacidad”.

El presidente, Isaac Herzog, entró en escena con el primer ministro: “Le dije al primer ministro Netanyahu que le daré a él y al gobierno mi pleno apoyo a un acuerdo que prevea la liberación de los rehenes”, anunció.