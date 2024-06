Milei apuntó contra el kirchnerismo por las denuncias a Petovello

El presidente Javier Milei volvió a defender a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y responsabilizó al kirchnerismo por las críticas hacia la funcionaria.

“No sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos, sedientos de pauta, que reciben pauta de la provincia de Buenos Aires... No sea cosa que además quieran plantar muertos”, insinuó el mandatario nacional.

En medio de los cuestionamientos por la polémica de los alimentos, que derivó en el desplazamiento del hasta entonces secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, el jefe de Estado no descartó “que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto”.

“Si usted quiere romper a los intermediarios, que son unos delincuentes, lo van a acusar de ir en contra, de matar pobres...”, contestó Milei, durante una entrevista que brindó a Radio Mitre, en la que aseguró que la oposición le da “pena porque no tienen altura de ninguna característica para entender la magnitud” de lo que está haciendo el Gobierno.

“Lo que está pasando en Capital Humano es que hay una ministra valiente, capaz, y con todas las agallas necesarias para enfrentar a todo este conjunto de delincuentes. Y que no solo se queda en una denuncia mediática. Va y lo lleva a la justicia”, agregó.

“¿Qué va a esperar usted de un kirchnerista? Lo lógico es que la traten de operar, que la ensucien por los medios, que le inventen cosas, que digan barbaridades sobre ella para tratar de desprestigiar. En lugar de decir ‘es falso lo que está diciendo’, no. La tratan de ensuciar, le tratan de hacer trampa, para que ella y su equipo se intimiden”, agregó.

Ofuscado por las críticas que recibió la ministra de Capital Humano y el escándalo que generó el acopio de alimentos, algo que Milei minimizó y dijo que se trata de un error no representativo, el Presidente dijo: “Hay que tener mucho cuidado con esta gente, porque son cínicos, psicópatas, no estás lidiando con gente normal, sino gente complicada que no tiene problema en mentir, calumniar ni en usar métodos no convencionales”.El juez federal Sebastián Casanello ordenó el sábado inspeccionar el depósito donde hay alimentos acopiados por el Ministerio de Capital Humano, ubicado en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Allí habría más de 339.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio, según dijo el gobierno de Javier Milei. La orden del magistrado es a raíz de una denuncia que hizo el dirigente social Juan Grabois a Pettovello.

En paralelo, el viernes, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán había ordenado que Gendarmería haga un inventario de los alimentos acopiados en otro depósito que Capital Humano tiene en la localidad de Tafí Viejo.