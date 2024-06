A un año de la desaparición y crimen de Cecilia Strzyzowski, la familia exige Justicia

La abuela de Cecilia Strzyzowski le hizo un contundente pedido a los jueces que deberán juzgar al clan Sena, los principales sospechosos del femicidio de su nieta. “La sociedad ya los condenó, ahora le toca a la Justicia”, expresó. Este domingo se cumple un año de la desaparición seguida de muerte de la joven chaqueña y los acusados irán a juicio, aunque todavía no hay fecha.

Mercedes Valois fue una de las últimas personas en ver a Cecilia y sigue viviendo en la humilde casa que compartían en la localidad de Barranqueras, a unos 30 kilómetros de Resistencia, el lugar del crimen. En una charla íntima con TN, reveló que la extraña todos los días y que le cuesta entrar a la habitación de su nieta, donde aún conserva su ropa y sus fotos.

“Todavía no puedo superar todo el dolor que sufrí cuando me sacaron a mi nena. Ella era mi compañerita y la extraño mucho. Te juro que me cuesta mucho entrar a su pieza y ver su ropa. Recién hace unos meses pude volver a entrar porque no me animaba. Todavía guardo sus cosas y es muy difícil para mí todo esto. Todo me recuerda a ella”, contó.

La jubilada sigue custodiada y todos los días tiene gendarmes en la puerta de su casa, porque sufrió el amedrentamiento de personas cercanas a los líderes piqueteros. “Me amenazaron con quemarme la casa, a veces pasan autos sin patente por acá, miran para adentro y siguen. Desde el principio de la causa que estoy vigilada, pero no tengo miedo”, aseguró Mercedes.

Sobre el proceso penal y la investigación, la abuela de Cecilia expresó: “Estoy esperando el juicio con ansias. La sociedad ya los condenó y ahora le toca a la Justicia. Ya no tienen excusas ni salidas, las pruebas son claras y se merecen perpetua”.

Según confirmó el fiscal Jorge Cáseres a TN, el pedido de elevación a juicio, que será por jurados, deberá ser definido por la Cámara de Apelaciones, ya que los abogados defensores se opusieron al requerimiento fiscal y optaron por esa vía.

Lo mismo hicieron desde la querella, tanto de parte de la subsecretaría de Derechos Humanos y Género del gobierno de Chaco, como de parte particular, pero ante el Juzgado de Garantías y para pedir que los Sena sean imputados como coautores. Las audiencias para tratar estas cuestiones se llevarán a cabo lunes, martes y miércoles de la semana que viene.

Con más de 300 pruebas y un “entramado de poder”, los Sena irán a juicio

El femicidio de Cecilia Strzyzowski fue uno de los casos de mayor impacto en los últimos años en el país, ya que los principales acusados resultaron ser personajes con mucho poder en la provincia de Chaco: César Sena, pareja de la víctima, y sus suegros Marcela Acuña y Emerenciano Sena.

El equipo de fiscales que encabezó la investigación incluyó más de 300 elementos probatorios en el requerimiento. En el documento de 261 páginas al que accedió TN, los funcionarios explicaron que “la evidencia presentada revela un entramado de poder, influencia y cooperación que los implica directamente”.

César Sena está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La fiscalía pedirá que el principal acusado sea condenado a cadena perpetua. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron acusados por el mismo delito, pero en calidad de partícipes necesarios.

Según informaron desde el Equipo Fiscal Especial de Chaco, integrado por Juan Martín Bogado, Jorge Omar Cáceres Olivera y Nelia Yael Velásquez, el cambio de calificación legal no exime al matrimonio de la misma pena que su hijo, ya que reviste la misma gravedad.

Al respecto, Gloria, la mamá de Cecilia, repudió la imputación y aseguró que “todos son asesinos por igual”. A pesar de no querer declarar ante la prensa, confió a TN que está alejada de los medios por un tema de salud. “Me retiré de todo. Mi hija y yo desaparecemos y no queremos hablar porque solo quiero olvidar. Todo esto me arruinó la vida”, expresó.

En la causa también figuran Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, empleados del clan Sena, imputados por el delito de encubrimiento agravado.