WOS en Corrientes: todo listo para el show del año

El rapero dará su único recital en la región esta noche 21 de noviembre a las 21.00 horas en el Playón Boca Unidos (Costanera sur y Lamadrid). La apertura de puertas será a las 19.00 horas y las últimas entradas se pueden adquirir online a través de ticketek.com.ar o en boletería del Playón Boca Unidos a partir de las 12 horas.

En su última presentación del 15 de noviembre el músico congregó a más de cuatro mil personas de todas las generaciones en el Club Central Córdoba en Tucumán. Luego de su presentación en Corrientes, la gira “Descartable” llegará a su fin el 23 de noviembre cuando WOS se presente en Rosario en lo que será su último concierto en el año.

“En ruta! Nos vemos en Corrientes!” posteaba el músico en sus historias anticipando su llegada por primera vez a tierras correntinas. Para el show de esta noche se espera público proveniente de la vecina provincia de Chaco, Formosa y hasta Misiones.

El acceso al concierto estará habilitado a partir de las 19.00 horas y el show está previsto que dé inicio a las 21.00 horas. El predio contará con opciones gastronómicas y variedad de bebidas para el público. Las personas con discapacidad que quieran asistir al show deberán acercarse esta noche con su certificado y dni. Ingresarán por orden de llegada y la entrada es sin acompañante.

+info:

@ap.producciones