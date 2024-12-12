Presentarán en Paraguay la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé

El Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, avanza en la promoción la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé, 20ª Fiesta del MERCOSUR y 4ª Celebración Mundial, "Avío del alma", a desarrollarse del 17 al 26 de enero de 2025. Con este propósito, este sábado 14 de diciembre, se realizará el lanzamiento oficial en el vecino país del Paraguay.

Esta invitación a formar parte de la celebración chamamecera se llevará adelante, a partir de las 18, en el escenario Panteón de los Héroes (Palma esq. Chile) de la ciudad de Asunción, en el marco de la Feria Palmear.

Cabe señalar que la Feria Palmear es un proyecto liderado por la Oficina de la Primera Dama, la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), la Municipalidad de Asunción y la colaboración de diversas entidades gubernamentales que ha revitalizado el corazón de la capital paraguaya.

En ese marco institucional y con la adhesión de AIE Paraguay (Artistas, Intérpretes y Ejecutantes), el Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Instituto de Cultura de la Provincia, realizará el lanzamiento oficial de la 34° Fiesta Nacional del Chamamé, 20° Fiesta del MERCOSUR y 4° Celebración Mundial.

Además, a poco de cumplirse 4 años de la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esta presentación será una ocasión oportuna para poner en relieve que en los últimos días la Guarania obtuvo también esta importantísima distinción, durante la 19° Sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO, celebrada en Paraguay.

El lanzamiento internacional estará a cargo de la presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, el director de la Fiesta, Eduardo Sivori, y las autoridades paraguayas anfitrionas.

Se presentará el Trailer Oficial y el cierre será a puro chamamé, con la actuación de Alfredo Monzón, con Silvina Escalante y Myriam Beatriz, como invitadas especiales.

PROGRAMA

18 hs. Apertura del evento. Locución Verónica Benítez

18:10 hs José López y sus carapegueños

18:40 hs Presentación Oficial de la 34° Fiesta Nacional del Chamamé

Trailer Oficial

Palabras de autoridades presentes: Eduardo Sívori, director general de la FNCH; Beatriz Kunin, presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes junto a autoridades paraguayas.

18:55 hs David Díaz Marchetto Grupo

19:25 hs Alfredo Monzón, con invitadas especiales: Silvina Escalante y Myriam Beatriz.

20:00 hs Entrega de presentes a autoridades de AMCHA y cierre