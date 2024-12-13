Preparan un concierto por los 4 años de la declaración del chamamé como patrimonio de la humanidad

El Instituto de Cultura realizará el concierto “Chamamé, avío del alma” que brindará la Orquesta Sinfónica de la Provincia en el marco de los festejos por cumplirse 4 años de la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Se presentará el lunes 16 de diciembre, a las 21 hs., en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland (avenida Costanera General San Martín 100), con acceso libre y gratuito.

La Orquesta Sinfónica, dependiente del Instituto de Cultura, ofrecerá su concierto de cierre de temporada a un mes del inicio de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé, 20ª Fiesta del MERCOSUR y 4ª Celebración Mundial, y el espectáculo se realizará el mismo día que se celebra el cuarto aniversario desde que la UNESCO declaró al chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Dirigida por la maestra Andrea Fusco, la Sinfónica preparó un concierto especial. Presentará “Chamamé, avío del alma”, un espectáculo de chamamé con Javier Larrosa en guitarra como compositor e intérprete, con la voz exquisita de Lisandro Palomo y la participación especial del Dr. Julio Vallejos en los recitados. Las orquestaciones son de Martín Pedrozo, Osvaldo Burgos, Eliel Garberi, Larrosa y Palomo.

“Los esperamos a disfrutar de una velada de celebración al chamamé con el río Paraná como telón de fondo”, señaló la presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin.