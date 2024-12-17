Ca7riel & Paco Amoroso anuncian su llegada a Corrientes

A través de sus redes sociales el dúo que revoluciona el mundo confirmó que la fecha reprogramada para su show en Corrientes será el sábado 1 de febrero del 2025 en el Playón Boca Unidos (Costanera sur y Lamadrid). El primer lote de entradas está a la venta en todoticket.ar y en el punto de venta oficial ubicado en Vestigium (Pellegrini esquina San Lorenzo, Corrientes).

A semanas de su exitosa visita por Madrid y por Barcelona (donde hicieron dos fechas con entradas agotadas en cada ciudad) y de su presentación ante más de 2000 personas en Electric Brixton (Londres) el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso anuncian la extensión de su “Baño María Tour” para el año 2025. Además de su llegada al NEA, la primera etapa de su gira los llevará por Uruguay, Córdoba (Cosquín Rock) y México.

El dúo llevará a cada escenario su propuesta visual que se convirtió en complemento clave a la hora de plasmar el concepto del disco. Desde la presentación en Lollapalooza Argentina en donde convirtieron su show en una listening party con ellos dos en un jacuzzi, a la publicación del shortfilm y cada videoclip o story de Instagram. Todo es parte del concepto y solo falta el vivo, el lugar en el que hacen de su despliegue escénico otra de sus marcas registradas.

Ca7riel y Paco Amoroso llegan a Corrientes el sábado 1 de febrero en el Playón Boca Unidos (Costanera Sur y Lamadrid). El primer lote de entradas se pueden adquirir online a través de todoticket.ar y en el punto de venta oficial ubicado en Vestigium (Pellegrini esquina San Lorenzo, Corrientes)

+info:

@riberaproducciones

Entradas:

https://todoticket.ar/blog/eventos/ca7riel-amoroso/