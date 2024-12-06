Abren la convocatoria para integrar el Ballet Oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé

Camino a la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé, 20ª del Mercosur y 4ª Celebración Mundial, el Instituto de Cultura de Corrientes abre la convocatoria para formar parte del elenco artístico del Ballet Oficial, dirigido por Luis Marinoni.

Como cada año, el Ballet Oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé incorporará a su elenco artístico a 40 bailarines (20 parejas) para poner en escena obras de identidad originaria, histórica, paisajística y contemporánea.

Ser parte del Ballet Oficial es una oportunidad única para vivir la emoción del chamamé desde adentro y formar parte de una celebración chamamecera de talla internacional.

La audición general, como los posteriores ensayos del Ballet Oficial se realizarán en el salón de actos del Colegio Pío XI (Av. Costanera Gral. San Martín 1150), a partir de las 16. Se recomienda a los interesados asistir con ropa cómoda para la audición.

Audición

Podrán postularse bailarines mayores de 16 años con experiencia en danzas folclóricas argentinas, manejo escénico y disposición para trabajar en equipo. Además, conocimientos en otras técnicas de danza serán valorados.

Los artistas interesados podrán acreditarse personalmente el domingo 15 de diciembre en las instalaciones del Colegio Pío XI.

Los resultados se darán a conocer al final de la prueba, mientras que los ensayos comenzarán al día siguiente, lunes 16 de diciembre.

IMPORTANTE

Audición:

Domingo 15 de diciembre, 16:00, en el Colegio Pío XI (Av. Costanera Gral. San Martín 1150).

Ensayos:

A partir del lunes 16 de diciembre, en el mismo lugar.

Inscripción:

Presentarse el día de la audición con ropa cómoda y DNI

Para más información dirigirse al 3794409132 (Marta Vidoni)