El Guácaras, competencia oficial con su público en la plaza y vía streaming

Durante la tercera jornada del 14° Festival Internacional de Cine 100% regional Guácaras se llevó a cabo la tan esperada Competencia Oficial, con el regreso de las proyecciones a la plaza central de Santa Ana en simultáneo con una transmisión en vivo vía streaming por Youtube.

En su totalidad, compitieron 15 cortometrajes de diversos géneros entre ficción, documental y animación, provenientes de Brasil, Paraguay, Misiones, Entre Ríos, Chaco y varias localidades de Corrientes.

Uno a uno, con la esperanza en los ojos, iban subiendo al escenario los realizadores de los distintos cortos que se dieron cita en esta oportunidad para contar sobre su obra y tratar de conquistar el voto del jurado.

Sorprendentemente, a pesar de la llovizna y la baja temperatura, el público acompañó con su presencia inamovible hasta el final de jornada, aguardando el momento de la votación. En paralelo, a través del canal de Yotube Guácaras Festival Internacional de Cine acompañaron la exhibición de las distintas películas desde distintos puntos geográficos, como Asunción del Paraguay, Caá Catí, Corrientes capital, etc. para alentar a su favorito.

Este domingo 8 de diciembre se vivirá la última fecha de la edición 14° del Guácaras a partir de las 20 hs nuevamente en la plaza central de Santa Ana con el acto central de premiación, donde se entregarán los premios a “Mejor obra competencia Oficial”, “Mejor Cortometraje Universitario”, “Mejor Obra de Colegios Secundarios” y “Mejor Videoclip”, todos elegidos por el voto del público. Además, se entregarán los premios a “Mejor Actriz”, “Mejor Actor”, “Mejor Dirección”, y “Persona más Destacada del Año” consagrados por el grupo guácaras.

Además, en la Muestra Paralela que presenta el Grupo Guácaras se proyectará el cortometraje Entierros: tesoro oculto, de Facundo Alarcón que explora la leyenda regional sobre la búsqueda de tesoros ocultos y portales.

El festival tendrá su broche de oro con la proyección del último trabajo audiovisual de Marcel Czombos, la multipremiada El Mundialito que ya hizo un largo recorrido por festivales del mundo y que cuenta una historia maravillosa del seleccionado argentino de talla baja de fútbol.

Como se hizo desde el inicio de la edición 14° del festival, habrá servicio de colectivo gratuito para quienes deseen asistir al Guácaras. A las 19 hs partirá desde el Puerto de la ciudad de Corrientes para regresar luego del final del festival, a las 00.30 hs.

GRILLA DÍA 4

COMPETENCIA DE VIDEOCLIPS

20:00 hs Serena

20:10 hs Terminar de Sangrar

20:20 hs Randal

20:25 hs Pañuelos

20:35 hs Puente Pexoa

20:40 hs En mí

20:50 hs Guardame

20:55 hs Yvotyma Oiko Nde Hegui

21:05 hs Alta conexión

MUESTRA PARALELA. GUÁCARAS PRESENTA:

21:30 hs Entierros: Tesoro oculto

PREMIACIÓN

MUESTRA PARALELA. GUÁCARAS PRESENTA:

23:00 hs El mundialito