La Policía Rural y Ecológica de Corrientes celebró un nuevo aniversario

La Policía Rural y Ecológica de Corrientes celebró este viernes un nuevo aniversario con una serie de actividades conmemorativas en el predio de la Escuela de Oficiales de la Policía, ubicado en Santa Catalina de la ciudad de Corrientes.

La jornada comenzó con una misa en homenaje al personal en servicio, retirado y fallecido de la fuerza. Durante la ceremonia religiosa, se pidió por la protección de quienes actualmente integran la institución y se recordó a quienes ya han fallecido.

Posteriormente, el jefe y el subjefe de la Policía de Corrientes dirigieron unas palabras a los presentes y entregaron diplomas de honor como recordatorio al personal que cumplió su servicio en la fuerza y que ya no se encuentra en actividad.

El cierre de los actos tuvo lugar con un almuerzo de camaradería, que consistió en un tradicional asado a la estaca, compartido entre los miembros de la fuerza.