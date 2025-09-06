¡Arde Wanda Nara! Así será la fiesta de compromiso de Mauro Icardi con la China Suárez

La novela turca entre la China Suárez y Mauro Icardi no deja de sumar capítulos que generan un altísimo impacto. Aquello que comenzó con una infidelidad y entre las sombras, hoy ya forma parte de una relación que estaría a punto de sellarse con una celebración muy especial en la Argentina. ¿Se viene la tan soñada boda?

Guido Záffora se encargó de arrojar una verdadera bomba sobre lo que se avecina para el futuro a corto plazo para la China y Mauro. Si bien ya se había dicho en su momento de que la actriz estaría embarazada (algo que fue desmentido), ahora la sorpresa viene por el lado del casamiento y el periodista dejó una pista que hizo explotar todo por los aires.

“Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida... ¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, lanzó el panelista de DDM. Definitivamente, la posibilidad de que Icardi y la China den un paso adelante en su relación dejó a todos sorprendidos.

El dato es particular no solo por el trasfondo sentimental que implica, sino porque la fiesta tendría lugar en Buenos Aires y no en Turquía, donde Icardi se encuentra jugando para el Galatasaray. Eso le da un condimento especial, ya que sería una señal concreta de que la pareja busca dar un paso importante en suelo argentino, junto a amigos y seres queridos. ¿Qué dirá Wanda Nara de esto?

LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI SE PREPARAN PARA SU SOÑADA BODA

En DDM fueron más allá y recordaron que esta versión no surge de la nada. Meses atrás explicaron que la China y Mauro estaban comprometidos y que un casamiento era parte del plan. Ahora, con esta supuesta celebración en camino, todo empieza a tomar forma: “Lo dijimos en este programa hace muchos meses, que se habían comprometido y que se iban a casar”.

Como si fuera poco, también trajeron a la mesa un detalle que alimenta aún más la versión: la compra de anillos en Miami. “¿Se acuerdan que se compraron los anillos en Miami?”, señalaron respecto a un viaje que la parejita hizo meses atrás a Estados Unidos. De hecho se dice que ese viaje no fue casual y podría estar vinculado directamente a este compromiso.

Cabe destacar que ni la China ni Icardi salieron a ponerle claridad a la situación, pero este posible casamiento que protagonizarán vuelve a ponerlos en el centro de la escena y deja abierta la puerta a un nuevo capítulo en este WandaGate que sigue siendo un verdadero culebrón.

