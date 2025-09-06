Nico Vázquez y Andrés Gil tuvieron una charla que involucró a Gime Accardi: "Ella tiene.."

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se convirtieron en dos de los personajes que más atención se robaron a lo largo de estos últimos meses. Su separación, en el marco de una escandalosa infidelidad de la actriz, hoy su vida sigue por caminos separados.

Ya divorciados y habiendo enfrentado este triste final, mientras se rumorea que Accardi estaría iniciando un romance con un joven, ocurrieron varias cuestiones importantes en este último tiempo. Una de las más relevantes es el fin de la obra En Otras Palabras.

En ese contexto, Andrés y Gimena, quienes eran los dos protagonistas, culminaron un cierre exitoso, con localidades agotadas, pero que lamentablemente no pudo seguir. Para bajar la bruma mediática y además porque Nico era el director, consideraron que esto fue lo mejor.

Respecto a la obra, en su momento Gil reveló la charla que tuvo con Vázquez. Nico, confiado en que era alguien muy cercano, ya que son amigos junto a su esposa, Candela Vetrano, le fue muy sincero sobre las expectativas que mantenía.

“Nico estaba muy confiado en que la gente tenía que enamorarse de estos personajes. A mí me hizo mucho hincapié en que no me enferme antes de tiempo. Mientras más uno ama a Abel, mi personaje, más dura es la caída. Porque es un tipo muy conectado con la vida, con las emociones, con su pareja, y cuando ves cómo empieza a apagarse, te duele”, relató el actor.

ANDRÉS GIL AGRADECIDO CON NICO VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI

Y sumó: “Los primeros veinte minutos de la obra los inventó Nico. La obra británica arrancaba con ellos de viejos. Y toda la primera parte que le agregamos con ellos de jóvenes, hace que todo lo que viene después sea más fuerte”.

Rodeado de grandes artistas, Andrés siempre admiró a cada uno de ellos, en especial a Accardi. Con Nico tuvo una gran conexión como director y al lado de Gime como protagonista, fluyeron muy bien en cada una de las presentaciones.

“Gime tiene algo muy lindo, que es que está muy presente en escena, muy receptiva. Eso hace que uno también crezca como actor, cuando tenés enfrente a alguien que está así en el momento ayuda muchísimo”, sentenció Gil.

Fuente: Paparazzi.