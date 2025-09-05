Lotería Correntina: un apostador se llevó más de $90 millones en la Quiniela Poceada

La suerte volvió a sonreírle a Corrientes Capital. En el sorteo del jueves, un apostador acertó los cinco números de la Quiniela Poceada Correntina y se llevó un pozo millonario de $90.157.869, consolidando al juego como una de los productos más convocantes de Lotería Correntina.

El cupón ganador fue jugado en la agencia oficial N°361 de Capital, y los números de la suerte fueron: 03 – 18 – 26 – 41 – 67. Gracias a esa combinación, el afortunado se convirtió en el nuevo millonario de la provincia, sumándose a la lista creciente de ganadores que vienen marcando récords de premios en los últimos meses.

Este nuevo acierto refuerza la tendencia positiva que atraviesa la Poceada Correntina, que sigue ganando popularidad por sus pozos acumulados y la frecuencia de sus sorteos, los días martes, jueves y sábados. Cada jugada representa una oportunidad concreta de llevarse millones, como ocurrió esta vez en la capital provincial.

Desde Lotería Correntina felicitamos al flamante ganador por confiar en el juego oficial y recordamos a todos los correntinos que pueden seguir participando en los casi 2000 puntos de venta habilitados en toda la provincia.