Exjugador de fútbol del Club Colón de Itatí necesita $1.700.000 para un medicamento vital

Martín Antonio Quintana, exfutbolista conocido y querido en Itatí por su paso en el Club Colón y recordado como parte de “los mellizos” junto a su hermano, atraviesa un delicado estado de salud. El deportista se encuentra internado desde hace más de dos meses, primero en su pueblo y actualmente en el Instituto de Cardiología de Corrientes Capital, donde lucha contra una insuficiencia cardíaca avanzada.

Su familia inició una colecta solidaria para poder costear un medicamento de alto costo, valuado en $1.700.000, que es indispensable para mejorar el funcionamiento de su corazón.

“Mi papá se encuentra internado hace más de dos meses. Estuvo un mes en Itatí y ahora lleva un mes en Corrientes, en el Cardiológico. Tiene insuficiencia cardíaca avanzada. Nosotros estamos haciendo una colecta”, contó Sofía, una de sus hijas, en diálogo con El Litoral.

Una colecta solidaria para costear un tratamiento vital

Según detallaron sus familiares, la situación de Quintana es crítica, ya que su corazón apenas funciona al 26%. Además, durante su internación sufrió una infección en los riñones, lo que complicó aún más su cuadro.

“Mi papá necesita sí o sí ese medicamento. Nosotras vivimos el día a día y no tenemos esa plata para poder comprarlo. Por eso justamente estamos haciendo esta colecta: quien nos quiera ayudar nos viene de diez, porque no contamos con esa cantidad de plata”, explicó otra de sus hijas, reflejando la urgencia de la situación.

Martín Quintana es recordado en su comunidad no solo por su trayectoria futbolística, sino también por el cariño de la gente que lo conoció en las canchas de Itatí. Hoy, su familia espera que la solidaridad que tantas veces vio en el deporte pueda llegar para salvarle la vida. Para colaborar pueden hacerlo al alias: sofiaquintana23 , que pertenece a su hija, Sofía Quintana.