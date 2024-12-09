La Fiesta Nacional del Chamamé tiene a sus nuevos embajadores

El Instituto de Cultura de Corrientes informó que el domingo se eligieron a las parejas nacionales que serán embajadoras de la Fiesta Nacional del Chamamé en la edición 34º.

La Gran Final de los certámenes Pre Fiesta del Chamamé se desarrolló en la Sociedad Cultural Israelita, con una competencia que duró dos horas, donde el jurado anunció a los ganadores que accedieron de esta manera a un lugar en la programación artística de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé, a desarrollarse del 17 al 26 de enero de 2025, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

En este marco se eligieron las parejas nacionales que serán embajadoras de la Fiesta en el país y el mundo.

Los hermanos Erika y Marcelo Aguirre (sede Corrientes Capital) se consagraron como la nueva Pareja Nacional del Chamamé de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé, 20ª del MERCOSUR y 4ª Celebración Mundial.

En tanto, Morena Guadalupe Mbaruqué y Axel Emanuel Figueroa lo hicieron como Pareja Nacional Juvenil del Chamamé.

En el caso de los juveniles, son oriundos de San Miguel, pero representaron a la Sede Bella Vista. Además, cabe señalar que obtuvieron "Mención Especial" en el 2023, lo que les otorgó el pase directo a la Gran Final 2024.

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Beatriz Kunin, felicitó a los participantes y dijo: “Vemos un enorme talento en cada una de las presentaciones de esta Gran Final y eso nos alegra mucho porque significa que el chamamé tiene un futuro prometedor con esa nueva camada de jóvenes artistas”.

Participantes

Luego de meses de selectivos, más de 400 artistas participaron de la Gran Final de Certámenes Pre Fiesta Nacional del Chamamé. En esta ocasión, se presentaron 65 obras de rescate y hubo competencia en rubros de vertiente música y danza.

Este certamen tiene como finalidad la promoción de nuevos creadores e intérpretes del chamamé, que se expresen a través de la danza o de la música. Aspira a estimular especialmente la participación de los jóvenes, otorgándoles la posibilidad de mostrarlos en la más grande vidriera mundial del género y compartir escenario junto a artistas ya consagrados.

Seleccionados

Concluidas las presentaciones, la coordinadora general de la Pre Fiesta, Margarita Mambrin y los jurados de danza y música fueron los encargados de anunciar los ganadores en cada uno de los rubros.

El jurado técnico de la vertiente danza estuvo integrado por los profesores Gabriela Ávalos, Raúl Cerdán Aguirre y Cristian Ibarrola; y de la vertiente música, por los profesores Juan Francisco Cabrera, Fabio Acevedo y Marcelo Cueva.

VERTIENTE MÚSICA:

Rubro Solista Vocal Femenino: Anahí de los Ángeles Ramírez – Sede Caá Catí, Corrientes

Rubro Solista Vocal Masculino: José Luis Pimienta – Sede Villa Ángela, Chaco

Rubro Solista Instrumental: Daniel Ezequiel Moreyra – Sede Fontana, Chaco

Rubro Conjunto Vocal-Instrumental Tradicional:

Conjunto “Mélani y Abigail” – Sede Juegos Culturales Correntino – Colonia Liebig, Corrientes

Rubro Conjunto Instrumental Tradicional: “Los del Litoral” – Sede Sauce, Corrientes

Rubro Dúo Vocal-Instrumental Tradicional: “Núñez – Núñez – Sede Fontana, Chaco

Rubro Dúo Instrumental Tradicional: “Monje y Alegre” – Sede San Miguel, Corrientes

Rubro Canción Inédita: DESIERTO

Rubro Pieza Inédita Instrumental: SIN CONCURSANTES

Rubro Recitador: DESIERTO

VERTIENTE DANZA:

Rubro Pareja de Baile de Proyección: SIN CONCURSANTES

Ballet Forma Tradicional: Ballet San Juan Bautista – Sede Corrientes Capital

Rubro Ballet de Proyección: DESIERTO

Rubro Pareja de Baile Tradicional – Categoría “B”:

PAREJA NACIONAL JUVENIL DEL CHAMAMÉ 2025:

Morena Guadalupe Mbaruqué – Axel Emanuel Figueroa

Mención Especial Gran Final 2023 – Sede Bella Vista, Corrientes

Rubro Pareja de Baile Tradicional – Categoría “A”:

PAREJA NACIONAL DEL CHAMAMÉ 2025:

Erika Aguirre – Marcelo Aguirre - Sede Corrientes, Capital

MENCIÓN ESPECIAL:

Rubro Pareja de Baile Tradicional – Categoría “B”:

Aymará Estefanía Torres Leguizamón – Francisco Sebastián Borda

Sede Gobernador Martínez, Corrientes.

MENCIÓN ESPECIAL:

Rubro Pareja de Baile Tradicional – Categoría “A:

Florencia María Martínez – Nicolás Alejandro Ellemberger – Sede Bella Vista, Corrientes

Rubro Solista Vocal masculino: Elisa Aldana Barboza – Sede Fontana, Chaco