“En mis obras retrato la belleza de lo efímero, el paso del tiempo, la permanencia"

“Con amor y payé” de la artista correntina Emme Canteros cursa sus últimos días de exposición en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario. Yurú Chupita nació en Corrientes en 1989. Su interés por las artes plásticas la llevó a estudiar dibujo y pintura durante la adolescencia en el Instituto Josefina Contte (2004) y su afición por las creaciones manuales la hicieron graduarse en la carrera de Diseño de indumentaria y estamperia textil (2012).

De ahí comenzó su carrera como directora de vestuario para producciones audiovisuales y escénicas. Su profesión la llevó a exponer y participar a nivel nacional e internacional de diferentes eventos, realizaciones y muestras.

Participó activamente del grupo de artistas plásticos del Barrio San Pedro Pescador (2010-2012) sitio ubicado al otro lado del puente Chaco-Corrientes, en el cual pudo indagar y conocer la cultura del Paraná sobre una sociedad que vive a la vera del mismo, participando de intervenciones artísticas en las fachadas de las casas y talleres para las infancias del lugar.

—Tu proyecto “Con amor y payé” fue uno de los seleccionados en la convocatoria de la Sala del Sol 2024 ¿qué te llevó armarlo?

—“Con amor y payé” refleja el recorrido de mi proyecto desde su nacimiento (año 2020, plena pandemia) a la actualidad y la evolución del mismo, fusionando en el presente con otras materialidades como ser los textiles. El deseo de ver (casi como una espectadora más) y ordenar mi recorrido artístico de una manera cronológica me llevó a armar esta muestra y también el interés de poder habitar con mis obras un espacio tan importante en la ciudad como lo es la Sala del Sol.

—¿Con qué se va a encontrar el público al visitar la expo?

—La muestra refleja lo que llamo 'el sentimiento de payé', el sentir de amor, nostalgia y romanticismo hacia mi lugar de origen y todo lo que lo rodea. Desde el 2020 llevo adelante el proyecto Yurú Chupita, en el que a través de afiches tipográficos busco revalorizar el lenguaje con algunas palabras en guaraní, abarcando también la poética chamamecera y una poética propia. En la muestra se encontrará un registro de aquellas primeras intervenciones callejeras y el paso del tiempo en las mismas, la belleza de lo efímero y, desde una mirada propia, una forma de dar sentido de pertenencia, de unión, de humanizar los espacios y democratizar el arte. Las paredes como forma de comunicación, registro de la identificación de un pueblo y la correntinidad desde una mirada contemporánea.

En mis obras que estarán presentes en la sala también retrato la belleza de lo efímero, el paso del tiempo, la permanencia y la ausencia también. La declaración de -con amor y payé- pasión y payé- que son frases en repetición dentro de mis producciones, como mantras o frases sagradas .La creencia en algo como una divinidad, en este caso tomo al Río Paraná como eje de devoción y de ese punto se desprenden varias obras (algunas textiles), llegando a la obra principal de la sala que es una obra de gran formato llamada -sueño con el río- haciendo alusión a los sueños que éste puede cumplir y a su vez a la acción de dormir.

—¿Qué significa el río en tu obra?

—El río Paraná, con los años, se ha convertido en una elemento importante dentro de mi obra, principalmente porque soy nacida en esta ciudad que está a la vera de mismo y al tenerlo al alcance para mí fue siempre un espacio libre, para observar en silencio y liberar a mente, y a su vez, con características infinitas, un río que constantemente transforma su propia morfología , que presenta cambios en el movimiento de sus aguas, que fluye, etc lo cual generó un ejercicio en mi persona de verlo casi como una deidad que impone respeto. Siempre observé a la gente sentada en sus silletas mirando hacia el Paraná, los transeúntes que se detenían a contemplar sus aguas y luego seguir camino, y allí también me encontré yo, perdida en el brillo y los reflejos de rayos de sol generando infinidad de brillos que casi parecía un cielo estrellado.

—¿Qué es lo que más te interesa del arte callejero de Yurú Chupita?

—El arte callejero es el cimiento de mi proyecto, a partir del momento en el que pegué mi primer afiche en la calle, decreté una manera de expresar mi arte de una forma libre y junto a esa acción poder ofrecer a la ciudad una forma de ser testigos y partícipes del arte correntino desde una mirada contemporánea. Cada pared intervenida es un regalo/ofrenda a la ciudad, fusionarse de alguna manera con el paisaje a través de frases o canciones que en un punto nos congrega a todos como parte de un territorio y esto es uno de los ejes que más me interesan en el arte callejero, la búsqueda de complicidad con un otro, saber que hablamos un mismo idioma y de ese código tácito que llevamos incorporado en nuestro ser por el mero hecho de ser una misma región. Una situación de hermandad y unión.

—¿Cómo influencio tu experiencia en cine en tu arte actual?

—Mi experiencia en cine (llevo más de una década trabajando como vestuarista para producciones audiovisuales) influenció en mi vida y por ende en mi arte en la forma que tengo de observar el mundo, encontrar belleza en lo efímero por ejemplo. La manera de comunicar y contar una historia a través de mis propuestas.

Cada obra lleva consigo una pequeña película, un relato que contar, algunas con finales cerrados y otras con finales abiertos e inconclusos que pretenden una continuidad. El cine también me dió la capacidad de componer y cooperar con la estética de los personajes, la incorporación de paletas de color que denotan estados de ánimo, momentos del personaje, etc como así también la incorporaciones de los textiles , indumentos en general junto a otros tecnicismos que cooperarán para que el guión y la historia pueda ser contada. Todo ello se encuentra incorporado en mis producciones de una manera genuina, de alguna manera es algo que llevo en mí que se traduce en poder expresar a través de obras un sentimiento, una emoción o una narración para el espectador.

—¿Cuáles son tus próximos proyectos?

—Mis próximos proyectos reúnen la creación de obras junto a artistas que son grandes amigos míos. Una es Ana Paula Bellando (Venus del litoral) con quien estamos trabajando fusionando nuestros lenguajes para lanzar una obra en conjunto como motivo de celebración de nuestra amistad. También con Claudio Ojeda (Harajuku Man) estamos preparando obra juntos, lo cual me tiene muy ilusionada ya que desde mi lugar podré indagar en otros lenguajes artísticos. Por otro lado también estoy trabajando con la marca “Yama Prieto” que es una diseñadora textil con la cual estamos preparando una cápsula de objetos muy interesantes, una manera de llevar el arte a otras formas posibles y portantes. Personalmente para el resto del año seguiré produciendo obras desde Yurú, indagando en otros soportes y materialidades y también me encuentro cerrando fechas con otros espacios expositivos para finalizar el año.