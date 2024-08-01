El Plan de la Mariposa en el NEA: últimos tickets para los shows de Corrientes y Resistencia

La banda se presentará el viernes 2 de agosto a las 21.30 en La Nuit (Juan Domingo Perón 325, Resistencia) y el sábado 3 de agosto a las 21 horas en Ribera Night Club (avenida Centenario 4401, Corrientes). Las últimas entradas anticipadas están a la venta en norteticket.com para Resistencia y en todoticket.ar en Corrientes.

Con la fuerza y energía que los caracteriza, El plan llega a la región para mostrar su último y esperado álbum “Correntada”. Este último material discográfico marca un nuevo y expansivo punto de partida para esta banda necochense que arribará este año con su nuevo disco a su primer Movistar Arena de Buenos Aires el 14 de septiembre y realizará una extensa gira internacional.

Sebastián Andersen, vocalista de El Plan, declara: "Correntada es un disco que esperamos con muchas ganas y por el que trabajamos mucho. Le pusimos mucho amor y mucho esfuerzo a la tarea de componerlo, de generarlo, de crearlo. Con respecto al título del álbum, describe: "el nombre CORRENTADA viene de la naturaleza: desde las correntadas del agua y del viento, esas que son parte del contexto del lugar donde nosotros nos criamos, Necochea en la costa Argentina, al lado del mar. Además, habla también metafóricamente sobre esas correntadas energéticas que hacen que las emociones se paseen en el cuerpo. Es así como los cortes del disco hablan sobre eso, ir hacia el cuerpo. Son canciones que colaboran con ese viaje, con poder sacar de adentro las cosas que nos pasan y llevarlas al cuerpo para ahí poder liberarlas, seguir adelante y salir”

En sus letras, “Correntada” toca momentos de profundidad, de oscuridad o malestar, como también abre el vuelo hacia espacios de deseos luminosos e idealistas que invocan a un mundo más bonito y a un sueño de armonía. El lanzamiento del disco llega acompañado por el videoclip oficial de Pulpo cargado de noche y movimiento; y también por un video en formato full álbum donde un misterioso personaje se adentra en la naturaleza en búsqueda de la liberación.

La banda conformada por Sebastián Andersen (voz), Camila Andersen (voz) Valentín Andersen (guitarras y voz), Máximo Andersen (teclado), Santiago Andersen (violín), Andrés Nör (bajo) y Julián Ropero (batería) se presenta el viernes 2 de agosto a las 21.30 horas en La Nuit (Juan Domingo Perón 325, Resistencia) y el sábado 3 de agosto a las 21 horas en Ribera Night Club (Av. Centenario 4401, Corrientes). Los tickets adquiridos para los shows suspendidos de mayo son válidos para estas nuevas fechas.

Las últimas entradas para el show en Resistencia se pueden adquirir online a través de norteticket.com y en el punto de venta oficial ubicado en Opui (Mitre 225, Resistencia). Mientras que los tickets para el recital en Corrientes se pueden comprar digital en todoticket.ar y en el punto de venta ubicado en Vestigium (Pellegrini esquina San Lorenzo).

Entradas Resistencia:

https://norteticket.com/EL-PLAN-DE-LA-MARIPOSA-EN-RESISTENCIA/

Entradas Corrientes:

https://www.paseshow.com.ar/eventos/el-plan-de-la-mariposa-corrientes-3-de-agosto



