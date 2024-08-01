En el Centro Cultural Universitario abre la muestra Cooperart 2024

Este viernes 2 de agosto a las 20h en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), ubica en Córdoba esquina 9 de julio, se inaugura la exposición solidaria organizada por la Asociación Cooperadora del Hospital Escuela “General San Martín”.

La muestra reúne las producciones de muchos artistas regionales con un fin benéfico.

Desde hace 15 años que pintores y escultores, nacionales y regionales iluminan con sus obras la Sala del Sol, aportando un porcentaje de los recaudado por la venta de las mismas a la Asociación. Es una interacción creadora entre Universidad y Comunidad para esta muestra colectiva que materializa el objetivo de nuestra institución.

La Asociación Cooperadora se formó en el año 1979, cuando un grupo de mujeres autoconvocadas impulsan su creación. Sus tareas tienen el fin de colaboran con la compra de insumos hospitalarios, elementos necesarios como tensiómetros. Otro de sus aportes es que la Cooperadora abona los cursos y traslados para congresos y especialidades de los Residentes y Enfermeros del Hospital.

La exposición estará abierta de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20hs, hasta el 16 de agosto.