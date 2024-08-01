Sureño 3 quiere llevar su chamamé integrador al “Mate Festival” en Portugal

El grupo Sureño 3 integrado por la cantante correntina Gicela Méndez Ribeiro y los brasileños Aluísio Rockembach e Hígor Estremera, fueron seleccionados para participar del prestigioso “Mate Festival” en Portugal que se desarrollará durante octubre próximo. La agrupación debe ser votada por el público en general para que su música suene en vivo en el festival.

“Es un evento que tiene varias secciones. Tiene la parte de Educación, de Tecnológica y de Música, que es muy importante. Envié la propuesta en la parte de música. Es un mercado europeo, donde están todos los productores y podés enviar tu propuesta tocando en vivo. De ahí se arma lazos, que lo más importante, para seguir circulando en esto que amamos y es la música" le comentó a El Litoral la artista oriunda de Paso de los Libres.

El Music, Art, Technology y Education (Mate), es un encuentro imperdible sin barreras artísticas, ni limitaciones temáticas.

Se desarrolla en el corazón de Coimbra, en el histórico Convento São Francisco. Allí se da vida a un festival multidisciplinario que impulsa el desarrollo artístico, cultural y socioeconómico.

En ese contexto Sureño 3 presenta un espectáculo que se basa en el chamamé como elemento integrador y de esta manera sintetiza el binomio regional como receta para el crecimiento cultural y el bienestar de los pueblos. Unificación que en realidad se produce desde hace más de una década y que se resume en este espectáculo que resulta de encuentros musicales informales entre Gicela, Aluísio e Hígor que tocan juntos desde hace varios años.

"Hace mucho tiempo que estamos con Aluísio juntos. La pandemia nos cortó un poco, pero hace más de 12 años que estamos tocando. Cuando se da la oportunidad estamos. Hay veces que defiendo obras de él. Las veces que concursamos ganamos.

La última la gané como intérprete. "Tu canción se llama una obra de él. En el evento nosotros fuimos seleccionados. Ahí pasa por una votación y después pasa por los jurados también" repasó la también autora y compositora.

