En distintos museos correntinos se cumplió con la tradición de beber caña con ruda

Los distintos museos provinciales dependientes del Instituto de Cultura de Corrientes ofrecieron este jueves a la mañana el tradicional caña con ruda. Como cierre de la jornada se realizó un evento en el Museo de Artesanías Tradicionales (Quintana casi Salta). Allí se invitó a los presentes a participar de rituales y disfrutar de platos típicos, arte ancestral y show musicales.

“Este año, en todos los museos provinciales y centros de interpretación que dependen del Instituto de Cultura se invitó a cumplir con el ritual de la caña con ruda, y esperamos que esta tarde se acerquen al Museo de Artesanías para el evento que preparamos a modo de cierre”, señaló el coordinador general del Instituto de Cultura, Jorge Zamudio.

Destacó que esta propuesta apunta a mantener viva la tradición de iniciar agosto con los sorbos de caña con ruda, un brebaje que se cree aleja las energías negativas y malestares propios del invierno. “Se lo considera un paragua protector para iniciar el segundo semestre”, dijo, al respecto.“Esta actividad forma parte del ciclo de Mitos y Leyendas que iniciamos este año, con evento que llevamos adelante en víspera de San Juan Bautista”, agregó.Formaron parte de esta propuesta: el Museo de Artesanías Tradicionales (Quintana 905), Casa Ñanderekó, Centro de Interpretación del Chamamé (25 de Mayo 1141), el de Bellas Artes (San Juan 634), el Centro de Interpretación del Carnaval (Pellegrini y Entre Ríos) y el Museo de Ciencias Naturales "Amado Bonpland" (avenida costanera General San Martín 100).

Por la noche se llevó adelante un evento especial de cierre en el Museo de Artesanías. Allí se invitó a participar de rituales con yuyos (Ñembo'e ka’ay), té mágico (Ka’ay Payé), degustación y venta de platos típicos. Además se pudo apreciar el arte ancestral de la mano de Anisima, Jorge Pintos y Matías Benjamin Aguirre Armand. La jornada finalizó a pura música con la presentación de Juana Moulin y Angiru.Esta propuesta forma parte del ciclo de Mitos y Leyendas, organizado por el Instituto de Cultura. De esta manera, se busca mantener vivos y vigentes estos saberes ancestrales que se entrelazan con las creencias populares. La caña con ruda, más que una simple planta representa un legado cultural.Los ancestros recurrían a la naturaleza para sanar y protegerse, la ruda, y sus propiedades curativas, se convirtieron en una herramienta indispensable para el bienestar familiar, con el paso del tiempo trascendió su uso medicinal para convertirse en símbolo de protección y buena fortuna.