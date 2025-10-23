El Espacio Mariño invita al ciclo de Cine Debate

El Espacio Mariño informó que el lunes 27 vuelve el ciclo de Cine Debate con la exhibición del film noruego “Adorable”.

En el marco del ciclo “Obras del Cine Internacional” se proyectará desde las 21 la obra dirigida por Lilja Ingolfsdottir, la cual obtuvo diversos premios en diferentes festivales de cine.

Sinopsis

María hace malabarismos con numerosos hijos y una carrera exigente, mientras su segundo marido, Sigmund, viaja con frecuencia. Un día se enfrentan en una fuerte discusión que lleva a Sigmund a solicitarle el divorcio.

El film es una penetrante mirada a la psique femenina, pero además evita las técnicas dramáticas convencionales y ofrece un mensaje universal sobre los retos del amor y sus conflictos, sobre la ira, los traumas familiares vividos y relaciones filiales.

