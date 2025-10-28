Arte y espectáculos: así será la Noche de los Museos en Corrientes

El próximo sábado 8 de noviembre, de 20 a 1 de la madrugada, los museos y espacios culturales de toda la provincia abrirán sus puertas para ofrecer una noche llena de arte, historia y espectáculos gratuitos.

El evento organizado por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, combinará historia, arte y entretenimiento en una jornada única.

Durante esta noche mágica, los museos provinciales dependientes del Instituto de Cultura recibirán al público con una programación especial.

Participarán el Museo de Ciencias Naturales Dr. Amado Bonpland, el Museo de Artesanías Tradicionales (MAT), el Museo Arqueológico y Antropológico (ex Casa Martínez), el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal, el Museo Histórico Tte. Gobernador Manuel Cabral de Melo y Alpoin, el Centro Cultural Sanmartiniano, el Museo del Carnaval Correntino y el Centro de Interpretación del Chamamé, futuro Museo del Chamamé.

Habrá visitas guiadas, muestras exclusivas y música en vivo, con la participación de los elencos estables de la Dirección de Asuntos Culturales del Senado provincial. Además, se sumarán intervenciones artísticas y presentaciones teatrales en el marco del proyecto Teatro Miní, en articulación con la Delegación Corrientes de Extensión Universitaria de la UNNE.

Esta edición promete una experiencia para todos los gustos y edades, invitando a redescubrir el patrimonio cultural y artístico de Corrientes. “No te pierdas la oportunidad de vivir una noche inolvidable en los museos correntinos”, señalaron desde el Instituto de Cultura, que también convocó a museos y espacios culturales municipales y privados a sumarse con propuestas propias para esta celebración provincial.

La Noche de los Museos 2025 se consolida así como un encuentro cultural imperdible, donde la historia, el arte y la identidad correntina se combinan bajo las estrellas.