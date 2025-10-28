El correntino Juan Cruz Meza, en el radar de Borussia Dortmund

En las últimas horas, medios alemanes consignaron que Borussia Dortmund mandó enviados especiales a seguir de cerca a una de las grandes promesas de River Plate: el correntino Juan Cruz Meza.

Según el medio SkySport, de Alemania, los scouts del equipo dirigido por Niko Kovac estuvieron en Argentina para ver en vivo al oriundo de Caá Catí de 17 años, aunque solo pudieron presenciar partidos de Reserva. La publicación menciona que lo destacaron por su versatilidad ofensiva y, además, asegura que hay otros equipos europeos interesados en contratarlo.

Meza debutó en la primera fecha del Torneo Clausura, ante Platense, y en el partido siguiente tuvo, frente a Instituto, una de sus dos titularidades (Lanús, la otra) en el equipo de Marcelo Gallardo. Lleva ocho partidos en Primera, pero con la particularidad de que no forma parte de la convocatoria desde el duelo ante Unión del 28 de agosto, por Copa Argentina.

Tras dejar buenas sensaciones en esas primeras apariciones, el hermano de Maximiliano no solo salió de la consideración del DT, sino que también quedó sorpresivamente afuera de la lista final de la Selección Argentina Sub-17 que este lunes 3 de noviembre debuta en el Mundial de Qatar ante Bélgica.

En River buscan frenar el éxodo prematuro de las joyas de la cantera y, por ahora, no recibieron ninguna oferta ni sondeo particular. Lo cierto es que Juan Cruz Meza cumplirá 18 años en marzo y, por ahora, tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Su cláusula de rescisión actual es de 30 millones de dólares.

TyC Sports



