Pozzer Penzo sobre el caso Loan: "La búsqueda es permanente y continua"

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dialogó con Hoja de Ruta tras la resolución que le otorga un plazo de dos meses para definir la situación procesal de los acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña. "Esta causa es la única en la que pedimos este trámite, porque es un proceso altamente complejo y con una enorme exposición pública. Por eso extremamos todos los recaudos procesales”, explicó.

La magistrada detalló que la investigación avanza dentro de los plazos que establece el Código Procesal Penal, aunque reconoció que el sistema judicial enfrenta limitaciones estructurales: “Somos muy pocos y cada vez menos. Hace dos semanas me remitieron nuevamente al Consejo de la Magistratura por pedir recursos. Me preocupa no tener lo necesario para dar respuesta a las demandas sociales, pero eso no debería considerarse una falta”.

Consultada sobre los ataques y cuestionamientos personales que recibió desde el inicio del caso, respondió con mesura: “Yo creo que hago mi trabajo de la mejor forma posible. Tengo una dedicación absoluta y un compromiso que a veces deja de lado mi vida personal. La transparencia tiene un costo y a veces genera incomodidad”.

También aprovechó la entrevista para ratificar que la búsqueda de Loan continúa: “La búsqueda es permanente y continua. Cada paso se analiza y se traza con la mayor reserva posible para evitar generar falsas expectativas. Lo importante es que todos sepan que a Loan se lo sigue buscando”.

La jueza explicó que el expediente cuenta con una etapa cerrada, referida al posible delito de sustracción y encubrimiento, y otra que continúa abierta: “Queremos saber qué pasó y dónde está. Esa parte lamentablemente sigue pendiente”.

Finalmente, insistió en la necesidad de respetar los tiempos judiciales y garantizar un proceso sin nulidades: “Cualquier celeridad imprudente puede llevarnos a foja cero. Todos queremos saber la verdad, pero con un proceso firme y válido”.

