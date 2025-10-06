La Fábrica Cultural convoca a un concurso de microcuentos de "abuelas y abuelos activos"

La Asociación Civil La Fábrica Cultural abrió la convocatoria para el 8° Concurso de Microcuentos “Abuelas y abuelos activos: sabiduría y vitalidad en pocas palabras”, una iniciativa que busca fomentar la lectura, la escritura y la creatividad, además de poner en valor el potencial de las enseñanzas de las personas mayores.

El certamen cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) – Filial Chaco y el Banco Credicoop, consolidando un espacio de encuentro literario que celebra la resiliencia, la experiencia y la vitalidad de quienes siguen construyendo memoria a través de las palabras.

Microcuentos de hasta 100 palabras

Podrán participar autores y autoras de todas las edades y lugares con uno o dos microcuentos inéditos, de hasta 100 palabras, que reflejen a abuelas y abuelos como protagonistas de historias llenas de vida.

Los textos deberán enviarse hasta el 10 de octubre de 2025, a las 23:59, por correo electrónico a [email protected], bajo el asunto “Concurso Microcuentos – Nombre y apellido”.

La propuesta invita a crear relatos breves que emocionen y desafíen la mirada tradicional sobre la vejez, mostrando que la cuarta edad también es tiempo de sueños, autonomía y acción.

Premios y jurado

Los premios consisten en $60.000 para el primer lugar, $50.000 para el segundo y $40.000 para el tercero, además de menciones y certificados para los destacados.

El jurado estará integrado por representantes de la OEI, Sade Filial Chaco y La Fábrica Cultural, y su fallo será inapelable. Los resultados se difundirán por redes sociales y medios de comunicación.