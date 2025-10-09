Corrientes, sede del Congreso Internacional “Samba Wings 2025” con el cierre de Grupo Revelaçâo

La música y el arte del Brasil harán una escala de lujo en la ciudad de Corrientes, en el marco del Congreso Internacional “Samba Wings 2025”. El evento, que combina aprendizaje y espectáculo, se desarrollará del 10 al 12 de octubre en el salón Gran Paraná de Casinos del Litoral, congregando a maestros, bailarines, músicos y apasionados del samba.

La presentación oficial se realizó en Casa de Gobierno con la presencia del subsecretario de Turismo, David Zajarevich, y la coordinadora del evento, Gabriela Ceballos. El funcionario provincial destacó que este Congreso representa una gran oportunidad para visibilizar a Corrientes, subrayando el reconocimiento internacional de los carnavales locales, ya que somos la Capital Nacional del Carnaval.

Zajarevich precisó que la convocatoria es "excelente", con 360 asistentes confirmados, incluidos profesionales que visitarán la provincia desde Río de Janeiro y Sao Paulo para dictar capacitaciones de samba y danzas afro-brasileñas. El Gobierno provincial, a través de las áreas de Cultura y Turismo, acompaña activamente esta iniciativa.

Clases magistrales, desfile y el cierre de lujo con Revelaçâo

El Samba Wings 2025 reunirá a asistentes de la región, además de países como Panamá, Chile, Uruguay y Paraguay, en lo que será un fin de semana a puro aprendizaje, show y diversión. La propuesta incluye:

Clases magistrales y workshops .

Shows en vivo y competencias.

Un gran desfile de carnaval abierto a todos los niveles el día domingo 12.

Como broche de oro del encuentro, se anunció el show del Grupo Revelaçâo, una de las agrupaciones más aclamadas de la actualidad en Brasil, que traerá a Corrientes toda la fuerza, el color y la energía del samba.

Los interesados en asistir pueden adquirir las entradas a través del link sambawings.ticketera.ar o contactando a las redes sociales: @sambawingscongress y @gabriela.ceballosberter.