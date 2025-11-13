Gran Concierto Sinfónico-Coral por el Día de la Música en el Teatro Vera

El Teatro Oficial Juan de Vera será el escenario de una gran gala musical en honor al Día de la Música, organizada conjuntamente por el Instituto Superior de Música “Prof. Carmelo H. de Biasi” (ISMU) y la Orquesta Sinfónica de Corrientes.

La velada se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a partir de las 21 horas. Las entradas están disponibles para su compra en la plataforma weepas.ar y en la boletería del teatro.

Un homenaje a la trayectoria y la formación

El concierto es especialmente significativo dado el rol del ISMU, una institución que ha formado a niños, jóvenes y profesionales de la música en Corrientes por más de 50 años. De hecho, numerosos integrantes de la Orquesta Sinfónica han pasado por sus aulas y hoy son docentes del mismo instituto.

La noche contará con la participación de destacadas agrupaciones corales:

El Coro de Niños , dirigido por Lisandro Palomo.

El coro “Cantus Animae” , bajo la dirección de Alejandro Bendersky.

El coro “Les Amis” de la ciudad de Resistencia, dirigido por Eduardo Rodríguez.

Repertorio Romántico con Solista Invitado

El director invitado para este magno concierto sinfónico-coral es el Maestro Alejandro Bendersky.

El programa estará enriquecido por la presencia del solista barítono Francisco Malvido. Junto a la Orquesta Sinfónica de Corrientes, interpretarán una selección de grandes oberturas románticas, incluyendo piezas inmortales como:

“Nabucco” de Verdi

“Guillermo Tell” de Rossini

“Mefistófeles” de Boito

“Obertura 1812” de Tchaikovsky

Venta de Entradas y Beneficios BanCo

Las entradas se encuentran a la venta desde $10.600.

Los interesados pueden adquirirlas a través de la plataforma online weepas.ar o de forma presencial en la boletería del teatro, ubicada en San Juan 637, de lunes a sábados, en horario de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs.

Además, los clientes del BanCo que utilicen sus tarjetas de crédito Visa para la compra podrán acceder a un beneficio especial de 20% de reintegro y la posibilidad de financiar el monto en hasta 3 cuotas sin interés.