Estrenan en Corrientes la obra "Como Ivo vivo", humor y rap en el Teatro Flotante

La Compañía Teatral Saturno presentará “Como Ivo vivo (comedia real a ritmo de rap)” el domingo 30 de noviembre a las 17 en el Teatro Flotante, ubicado en Rioja y Costanera.

La obra combina humor, música y una mirada sensible sobre la importancia de ser uno mismo.

El equipo detrás del espectáculo

Dirigida por Antonio Gómez y con asistencia de Brenda Benítez Báez, la puesta en escena cuenta con las actuaciones de Aranza Vallejos Yunes, Inés BenDin y Marian Benítez. El equipo técnico está integrado por Andrés Verón Ibaceta, mientras que la escenografía pertenece al colectivo artístico Arte Estoy.

Una comedia musical para todas las edades

La obra propone un viaje explosivo y tierno donde el rap, el ritmo y las emociones conducen la historia. La propuesta invita a reír, sorprenderse y conectar con un mensaje central: la libertad de ser auténtico.

Entradas y reservas

Las entradas generales tienen un valor de $10.000 y las anticipadas, $8.000. Las reservas pueden realizarse al 3794 984612. También está disponible el alias Ivo.saturno (cuenta Ualá) para el pago.