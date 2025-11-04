Corrientes presentará la programación de "La noche de los Museos 2025"

El Instituto de Cultura de Corrientes realizará este miércoles a las 11, en el Patio de la Cultura “Marité Salas”, en calle San Juan 546, la presentación oficial de “La Noche de los Museos 2025”, una de las citas culturales más esperadas del año.

La presidenta del organismo, Beatriz Kunin, encabezará el anuncio de la propuesta, que se desarrollará el sábado 8 de noviembre, de 20 a 1 de la madrugada, con una programación que abarcará museos y espacios culturales de toda la provincia.

Este año, la jornada tendrá un condimento especial: el evento inaugural será la apertura del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc), ubicado en San Juan 839. La ceremonia contará con la presencia de autoridades provinciales e invitados especiales, y marcará un hito para el arte regional.

Durante esa noche, los museos provinciales dependientes del Instituto de Cultura abrirán sus puertas con visitas guiadas, muestras exclusivas, espectáculos y música en vivo. Entre ellos se encuentran el Museo de Ciencias Naturales “Dr. Amado Bonpland”, el Museo de Artesanías Tradicionales (MAT), el Museo de Bellas Artes “Dr. Juan Ramón Vidal”, el Museo Histórico “Tte. Gob. Manuel Cabral de Melo y Alpoin”, el Centro Cultural Sanmartiniano, el Museo del Carnaval Correntino y el Centro de Interpretación del Chamamé, futuro Museo del Chamamé.

También se sumarán espacios culturales municipales como Casa Molinas, el Centro Cultural Adolfo Mors, el Palacio de la Legislatura Provincial y el Museo Histórico de Vías Navegables, junto con centros culturales de distintas localidades como Yapeyú, Loreto, San Miguel, Itatí, Sauce, Concepción, Santa Ana, Chavarría e Itá Ibaté.

Además de las exhibiciones, habrá intervenciones artísticas, presentaciones teatrales y shows musicales, con la participación de los elencos estables de la Dirección de Asuntos Culturales del Senado de la Provincia y la Fundación Gitane. El proyecto Teatro Miní, en articulación con la Delegación Corrientes de Extensión Universitaria de la Unne, también ofrecerá funciones especiales.

Con esta iniciativa, Corrientes volverá a vivir una noche dedicada al arte, la historia y la identidad provincial, abriendo sus museos a toda la comunidad y ofreciendo un recorrido sensorial por su patrimonio cultural.