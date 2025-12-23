Comenzó la pre-venta de entradas para el Carnaval de Corrientes 2026: los detalles

Comenzó la pre-venta de entradas para las primeras tres noches del Carnaval de Corrientes 2026. La pre-venta será exclusivamente para clientes del Banco de Corrientes. Las entradas parten desde los $7500.

La Capital Nacional del Carnaval inicia su máxima fiesta el próximo 31 de enero en el Corsódromo Nolo Alías. Serán 10 noches de desfile, con más de 4 mil comparseros bailando y animando a todo el público presente.

La pre-venta se habilitó este lunes 22 y la promoción exclusiva para clientes del Banco de Corrientes dura 48 horas. Posteriormente se habilitará la venta para todo público.

Las noches habilitadas son las primeras tres del espectáculo: el 31/1; el 6/1 y el 7/1 y varían según la ubicación dentro del Corsódromo. Las más económicas se ubican en la zona de la Tribuna 2 cercana al Acceso a Perichón. Mientras que la más costosas van a $45 mil ubicadas en la zona céntrica y denominadas Palcos VIP.

Cabe destacar que una vez compradas las entradas, no podrán cambiarse las fechas.

Las entradas están disponibles en: https://norteticket.com/CARNAVAL-PROVINCIAL-DE-CORRIENTES-2026/

En ese marco, ya se encuentran confirmadas las fechas de los principales eventos especiales. Los shows de comparsas se realizarán los días 4, 8 y 11 de febrero, mientras que el tradicional Duelo de Baterías tendrá lugar el domingo 22 de febrero.

Por su parte, la Elección de Embajadores del Carnaval se llevará a cabo el jueves 26 de febrero, completando así una agenda que promete color, música y pasión durante todo el verano correntino.