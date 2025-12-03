¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

El CCN invita al cierre de su ciclo de cine gratuito con dos producciones nacionales

Durante los jueves 4 y 11 de diciembre se proyectarán dos películas argentinas en la sala ubicada en la ciudad de Resistencia. De esta manera se cierra el ciclo que se realiza desde 2012.

Por El Litoral

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 10:55

El Centro Cultural Nordeste invita a la comunidad a la finalización del ciclo de cine el 4 y 11 de diciembre.

Para este cierre se proyectarán dos películas argentinas. Las funciones serán libres y gratuitas a partir de las 19.30 de los jueves 4 y 11 de diciembre en la sala ubicada en Arturo Illia, en la ciudad de Resistencia, Chaco.

El jueves 4 se proyectará Gatillero (2025), una pieza del género policíaco.

Se trata de una cruda historia de tragedia y redención, contada a través de un único plano continuo. Rodada en la verdadera Isla Maciel, en las afueras de Buenos Aires, Argentina.

El jueves 11 de diciembre el público podrá disfrutar de Mensaje en una Botella (2025), una pieza que aborda la comedia, el drama y lo fantástico.

La película trata de una sommelier descubre un método para enviarse mensajes al pasado y lo usa para corregir una mala decisión. Sin embargo, su presente cambia de forma inesperada, llevándola a una realidad aún peor

Cabe recordar que la propuesta de CCN es sostenida desde el 2012. Está orientada al entretenimiento y al análisis de producciones fílmicas contemporáneas. Incluye ciclos mensuales temáticos proyectados por el agente Matías Astorga, encargado de sala y proyección.

