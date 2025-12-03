¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes Corrientes tercera edad
DECLARACIONES

El padre de Molina cuestionó el relato del Medina y pidió una condena justa

El ex jefe de la Policía de Corrientes criticó que el acusado busque posicionarse como víctima y aseguró que "los hechos están probados".

Por El Litoral

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 10:16

Durante el martes, declaró Osvaldo David Medina, el acusado de asesinar a Alfredo Molina y herir de gravedad a Bárbara Romero. El juicio continúa en este miércoles con la lectura de alegatos por parte de todas las partes. El padre de la víctima, el Dr. Arnaldo Molina, habló al respecto.

Sobre las declaraciones del acusado, el ex jefe de la Policía de Corrientes, dijo que “reconoció la autoría del hecho, tanto de Molina como de Romero”, y acotó que “hizo un cambio de roles, tratando de menoscabar, de dejar en una mala posición a la señorita Barbara”.

Molina sostuvo que “eso hacen las personas que cometen violencia de género: cosifican, destratan y cambian los roles”, ante una entrevista a Radionord.

“Nosotros entendemos que están todos los elementos debidamente probados para tener una sentencia condenatoria”, acotó Molina y agregó que “deseamos que exista una sentencia condenatoria y que sea la adecuada y la justa”.

El ex jefe habló sobre las declaraciones de Medina, donde este quiso centrarse en una situación moral de víctima” y fue determinante al decir “¿quién tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona?, donde todos los postulados constitucionales lo reprochan”. Poniendo en evidencia que de esta manera el acusado intentó justificar sus actos.

Molina fue tajante sobre las declaraciones de Medina: “Tenemos los hechos probados, mi hijo es víctima de un homicidio, hoy lo tengo en el cementerio” y agregó que “dejó a una señorita en estado discapacidad”.

Sobre la situación suya y de su familia, Molina dijo que “estoy preocupado y ocupado por esta situación, en un estado de angustia, de congoja también, pero solamente busco por la memoria de mi hijo, que se haga justicia, que sea ejemplar”.

