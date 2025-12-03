La Unne celebrará su 69° aniversario con un espectáculo de danzas

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) conmemorará su 69° aniversario el jueves 12 de diciembre con un espectáculo de danzas en el Complejo Cultural Guido Miranda, en Resistencia, a partir de las 20:30. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta artística, creada especialmente para la ocasión, recorrerá los pilares de la institución: la formación académica, la investigación y el compromiso social con la región.

Se busca visibilizar el rol de la universidad como actor del desarrollo cultural, económico y ciudadano del nordeste argentino.

¿Quiénes participan?

Actuarán las academias Duartango, Romance de Zamba, el Ballet Juvenil de Lucía Diez y Verónica Turtola, bajo la dirección de Ángela Rodríguez. El evento está organizado por la Secretaría General de Extensión Universitaria y el Centro Cultural Nordeste, con la colaboración del Nuevo del Chaco y el Instituto de Cultura de la provincia de Chaco.

Autoridades de la Unne destacaron que la celebración no se limita a un acto conmemorativo, sino que representa una oportunidad para reafirmar la importancia de la educación pública como motor de inclusión y progreso en la sociedad.