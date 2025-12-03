Se busca a un menor de 12 años desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes pidió la colaboración para dar con el paradero de Juan Abel Pucheta. Se trata de un niño de 12 años que se ausentó del Hogar Domingo Sabio el martes 2 de diciembre.

Características

El menor mide 1,60 metros, tiene piel trigueña, cabello castaño corto y ojos verdes. Al momento de su desaparición vestía una musculosa azul de básquet, un short azul y estaba descalzo.

Dónde comunicarse

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con la Comisaría de la Mujer y el Menor N°1 al teléfono 4-432913. También se pueden brindar datos a partir del Sistema Integral de Seguridad al llamar al 911 en Corrientes capital y al 101 en el interior provincial.

La Policía continúa con la búsqueda activa del niño, y desde el organismo destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar su rápida localización.