El Teatro Vera abrió la convocatoria para su programación 2026: cómo postularse

El Teatro Oficial Juan de Vera, dependiente del Instituto de Cultura de Corrientes, lanzó la convocatoria destinada a integrar la programación artística 2026, dirigida a compañías de teatro, danza, música y productores de espectáculos de todo el país.

Las propuestas podrán enviarse hasta el viernes 20 de febrero de 2026, fecha en que cerrará oficialmente el llamado.

Convocatoria amplia y federal

La iniciativa está dirigida a agrupaciones y proyectos locales, regionales y nacionales, con el fin de evaluar propuestas de cara a la temporada que comenzará en marzo de 2026.

El objetivo principal es relevar la oferta artística de cada sector para diseñar una grilla diversa y representativa.

El Teatro Vera adelantó que la curaduría de la próxima temporada buscará consolidar ciclos, festivales, galas, actos protocolares, audiciones, masterclasses y otros formatos que fortalezcan la producción cultural en sus distintos lenguajes.

Cómo postularse

Las personas, grupos y compañías interesadas deberán enviar propuesta artística y CV al correo:

[email protected], con copia a [email protected].

Las postulaciones serán recibidas hasta el 20 de febrero de 2026, sin excepción.