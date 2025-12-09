Fiesta Nacional del Chamamé: la Pareja Nacional 2026 es de Gobernador Martínez

El Teatro Oficial Juan de Vera fue escenario este miércoles de la Gran Final de los Certámenes Pre Fiesta, la instancia que define a los artistas que formarán parte de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° del Mercosur y 5° Celebración Mundial.

Tras una extensa jornada, el Instituto de Cultura de la Provincia anunció a los ganadores en danza y música, marcando la consagración de los nuevos intérpretes que representarán a Corrientes en la edición 2026.

Nueva Pareja Nacional del Chamamé

Belén Gamarra y Víctor Canteros, representantes de la subsede Gobernador Martínez, fueron consagrados como Pareja Nacional del Chamamé 2026, en la categoría Tradicional A.

Además, Emma Lourdes Biotti Meza y Bautista Benjamín Monzón, provenientes de Caá Catí, fueron elegidos como Pareja Nacional Juvenil 2026, en la categoría Tradicional B.

Ambas parejas asumirán formalmente durante la apertura oficial de la Fiesta, en el escenario Osvaldo Sosa Cordero, desde donde iniciarán su año de representación en Argentina y el mundo.

Ganadores en la vertiente música

Los jurados seleccionaron talentos en rubros vocales, instrumentales y de composición inédita. Los ganadores fueron:

Solista Vocal Femenino: Andrea Macarena Escobar (Caá Catí)

Solista Vocal Masculino: Federico Mendoza (Santo Tomé / Juegos Culturales Correntinos)

Solista Instrumental: Ignacio Agustín Puyo (Fontana, Chaco)

Canción inédita: Mi abuelo campesino (Machagai, Chaco)

Pieza instrumental inédita: Cheru chaqueño (Riachuelo)

Ganadores en la vertiente danza

Pareja Estilizada: Selemé Barrios y Gerónimo Aquino (Gob. Martínez)

Conjunto Tradicional: Ballet Puente Pexoa (Riachuelo)

Pareja Nacional Juvenil: Emma Lourdes Biotti Meza y Bautista Benjamín Monzón (Caá Catí)

Pareja Nacional 2026: Belén Gamarra y Víctor Canteros (Gob. Martínez)

Menciones especiales

Sandoval Pérez – Pérez (Villa Ángela) – Tradicional B

Aquino – Brites (Riachuelo) – Tradicional A

Escuela de Danzas El Trovador – Conjunto Estilizado

“Un semillero de talento”

La presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, destacó el nivel artístico y el valor de los certámenes como plataforma de formación y visibilización: “Son semillero de nuevos valores para la Fiesta, y cerrarlos en el Teatro Vera es un honor para todos”, expresó.