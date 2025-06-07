Llega a las escuelas de Corrientes el programa de Formación Docente en Alfabetización

El Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes en articulación con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, puso en marcha este sábado un programa de formación continua destinado a docentes de nivel inicial y primario. La propuesta ya se implementa en 273 escuelas primarias y 15 jardines de infantes de toda la provincia.

La iniciativa forma parte del Programa Corrientes Aprende y busca fortalecer los procesos de enseñanza de la lectoescritura, promoviendo espacios de participación, reflexión pedagógica y transformación de las prácticas docentes. Se trata de un trayecto de formación sistémico y sostenido, con ocho encuentros presenciales destinados a docentes de salas de 5 años y de primer ciclo del nivel primario.

Los encuentros se realizan fuera del horario de clases bajo la modalidad de ateneos didácticos. Cada jornada, de cuatro horas de duración, incluye propuestas de acompañamiento en el aula, evaluación, sistematización de buenas prácticas y análisis de evidencias de aprendizaje de los estudiantes.

“Este formato busca mejorar la lectoescritura, trabajar con la conciencia fonológica y lograr que los alumnos aprendan a leer y escribir mejor”, explicó Adriana Jelincic, referente de Formación Docente Continua. Además, precisó que la propuesta alcanza a 288 docentes de nivel primario y 72 de nivel inicial.

Los primeros ateneos se desarrollaron este sábado de forma simultánea en nueve localidades: Capital, Saladas, Goya, Paso de los Libres, La Cruz, Ituzaingó, Mburucuyá, San Miguel y Mercedes.

Desde la cartera educativa destacaron que el objetivo es consolidar una política provincial de alfabetización que impacte de manera directa en la mejora de los aprendizajes, en línea con los desafíos actuales del sistema educativo.