Los de Imaguaré celebran 48 años con un show especial junto a Jorge Rojas en Corrientes

En el marco del Día Nacional del Chamamé, el icónico grupo Los de Imaguaré se presentará en vivo el viernes 19 de septiembre a las 21 en el Teatro Oficial Juan de Vera. Para celebrar sus 48 años de trayectoria, la banda tendrá como invitado especial a Jorge Rojas.

El espectáculo, parte de la “Gira 48 años”, incluirá nuevas canciones y todos los clásicos que componen su extenso repertorio. Durante 2023 y 2024, el grupo se dedicó a la grabación de su último material discográfico, “Viva el Chamamé”, que reúne 12 temas que remiten a la historia de la banda, manteniendo la esencia y el ritmo de la música chamamecera.

Historia y legado

Los de Imaguaré nacieron artísticamente el 5 de julio de 1977 en Mercedes, Corrientes. Su nombre, que proviene del guaraní "Ymaguare" ("de antes"), simboliza su misión de preservar la memoria y los valores ancestrales. Desde sus inicios, la banda se basó en la obra poética del Padre Julián Zini, incorporando luego composiciones de destacados poetas de la región.

Actualmente, el grupo está integrado por Julio Cáceres en voz y dirección, Nicolás Cáceres en voz y producción, Federico Cáceres en recitado, y los músicos Juan Carlos Mora, Sergio Carballo, Juan Manuel Velázquez, Patricio Hermosilla, Pablo Balbuena y Genaro Escalante.

Entradas y promociones

Las entradas para el concierto están a la venta en weepas.ar o en la boletería del Teatro Juan de Vera, ubicado en San Juan 637. Para los clientes del Banco de Corrientes (BanCo) que paguen con tarjeta de crédito Visa, se ofrece un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 y hasta en 3 cuotas sin interés.