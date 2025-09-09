Tajy anuncia “Raíz Chamamé” Europa Tour 2025

El reconocido trío correntino emprende su primer viaje al viejo continente llevando consigo su música, libros y un documental en la tarea de divulgar y difundir el chamamé en una gira por cinco ciudades de Europa que inicia en octubre. Presentarán la propuesta en una conferencia de prensa el jueves 11 de septiembre, desde las 11 en el edificio de Extensión Universitaria de la UCP en Plácido Martínez 886.

En una clara apuesta a la producción musical autogestiva y a la difusión internacional del chamamé, el trío conformado por Belén Arriola en violín, Alejandro “Tato” Ramírez en acordeón y José Victor Piñeiro en guitarra, en esta ocasión acompañados por el contrabajista Federico Mayuli, alista la gira denominada “Raíz Chamame” Europa Tour 2025 con el objetivo de divulgar y promover sus composiciones en vivo, además de difundir el género chamamecero en el marco de las acciones que contribuyen a sostener al género como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento instituido por la UNESCO en 2020.

En 12 años de trayectoria el trío cuenta con una nominación a los Premios Gardel, 5 discos grabados -el más reciente “Raiz Chamamé” (2023)- y presentaciones por gran parte de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. El grupo ha compartido escenario y grabaciones con artistas referentes como Teresa Parodi, Luis Landriscina, Raúl Barboza, entre otros. Su música estuvo presente en la conferencia mundial por la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Actualmente se encuentran difundiendo su más reciente disco y, dentro de la faceta de investigación y docencia, realizando investigaciones y brindando conferencias en torno a la temática del chamamé. También desde el año 2024 producen el “Festival Lapacho” de gran repercusión a nivel regional.

Además de su labor artística, los tres integrantes son licenciados y docentes de música, y se encuentran activamente comprometidos en la divulgación, educación e investigación del chamame. Han dado charlas, talleres y conferencias en importantes universidades de Argentina, Brasil y Paraguay y actualmente se encuentran difundiendo tres trabajos de investigación:

“Sonido Chamamecero” Cocomarola desde el violín, por Belén Arriola, “Guitarra Pueblera”, características del chamame de Nino Ramirez, por José Víctor Piñeiro, ambos publicados por EUDENNE, y el audiovisual Tierradentro “Fuelles Chamameceros”, con entrevistas a más de 30 músicos acordeonistas y bandoneonistas de la Provincia de Corrientes, realizado por Alejandro “Tato” Ramírez

Raíz Chamame Europa Tour

La gira por Europa iniciará en el mes de octubre, con una serie de conciertos, masterclasses, presentaciones de libros y proyecciones audiovisuales en Madrid, Austria, República Checa, Budapest y Francia. Tajy brindará detalles a la prensa el jueves 11 desde las 11 hs. en Plácido Martínez 886, propiciando un momento musical y de diálogo para los medios que deseen acompañar esta iniciativa autogestionada y de importancia para la comunidad musical y cultural de Corrientes.

Concierto de despedida

El domingo 5 de octubre, el trío junto a Fede Mayuli se presentará en vivo en La Felipa Verde, Ruta 12 1034, para brindar un concierto de despedida, con el objetivo de recaudar ingresos que contribuyan al financiamiento de la gira.