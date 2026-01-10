¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

día del yaguareté Mburucuyá lluvias en Corrientes
día del yaguareté Mburucuyá lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Realizarán una retreta chamamecera en La Unidad

El evento será este sábado a las 20 en el espacio cultural La Unidad.

Por El Litoral

Sabado, 10 de enero de 2026 a las 11:37

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, llevará a cabo este sábado a las 20 horas una retreta chamamecera en el espacio cultural La Unidad, ubicado en avenida 3 de Abril 57. 

La propuesta contará con la participación de la Banda de Música de la Policía de Corrientes, la Banda de Música del Servicio Penitenciario y el Ballet Oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé 2026, que ofrecerán un espectáculo abierto al público y cargado de identidad cultural.

La actividad se enmarca en la previa de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, la 21ª Fiesta del Mercosur y la 5ª Celebración Mundial del Chamamé, que se desarrollarán del 16 al 25 de enero de 2026 en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Desde la organización destacaron que la retreta busca acercar la música y la danza chamamecera a la comunidad, fortaleciendo las tradiciones locales y generando un espacio de encuentro cultural para vecinos y visitantes.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD