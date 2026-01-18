Gastronomía y bebidas: cuánto podes gastar en la Fiesta Nacional del Chamamé

La Fiesta Nacional del Chamamé consolida la tradición musical de NEA argentino y la región. Por otra parte, la Red de Cocineros del Iberá se encarga de levantar la bandera de la gastronomía vinculada a la identidad culinaria correntina.

En el predio del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, el público puede probar las propuestas gastronómicas, siendo esta una vidriera de la identidad correntina para quienes provienen de otras provincias o países.

Además, cabe destacar que los precios son accesibles a todos los bolsillos, lo que pone de relevancia su carácter popular.

Precios y variedad

En los laterales del predio del anfiteatro los puestos gastronómicos ofrecen opciones como:

Anguyá a $8.000. Se trata de una entrada o snack frito compuesto por puré de batata, mandioca y queso como ingredientes principales.

Chipa Guazú con ensalada por $15.000. Una preparación que cruza fronteras pues también se la puede encontrar en Paraguay donde el choclo y el queso son el punto fuerte de su sabor.

Empanadas de carne cortada a cuchillo por $30.000 la docena, $15.000 la media docena. Un clásico conocido por todos, una jugada segura pero con un sabor único.

Sopa Paraguaya con ensalada a $15.000. Otro plato de la gastronomía que cruza fronteras y es un clásico de la cocina correntina, donde la harina de maíz y el queso mandan en el sabor.

Croquetas de verdeo con alioli por $6.000. Una opción que sirve como snack para transitar la noche entre los artistas.

Mandiocas fritas a $6.000. Una opción sencilla pero no por eso menos sabrosa.

Sandwich de marineras por $18.000. Así como las empanadas, otro conocido por todos. Una opción con mucho sabor.

Mbapy de harina de maíz a $15.000. Un plato contundente que promete llenar.

Pastelitos hojaldrados de dulce de batata o membrillo a $2.500 la unidad. Quienes busquen una opción dulce pueden escoger al aliado de los días lluviosos en el Litoral.

Por otra parte las bebidas a las que se pueden acceder tiene precios que invitan a probar un poco de todo.