Con talento y sencillez el Bocha dio cátedra desde el escenario, y Pennisi se consagró como favorito entre los invitados 

VERONICA ECHEZARRAGA

Youtube infovero3518

“Es por acá” dijo este sábado con orgullo el reconocido chamamecero correntino Luis Moulin mirando fijo al escenario Osvaldo Sosa Cordero donde Nahuel Pennisi (después de cantar grandes canciones del género que lo convocó a Corrientes) interpretaba en versión chamamé su tema Universo Paralelo. Esa afirmación breve pero contundente es quizás una buena manera de explicar lo que el público de la fiesta grande espera de los artistas invitados. El chamamecero quiere sentir que su cultura es reconocida y respetada, no quiere que la Fiesta Nacional del Chamamé sea una vidriera para cualquier género, no quiere que la celebración de su identidad sea colonizada por otros sonidos, otros bailes, otras costumbres. El chamamecero está orgulloso de lo suyo, y eso quedó claro en esta segunda noche musiquera cuando Santiago el Bocha Sheridan hizo vibrar el alma de su público con un repertorio clásico interpretado con la voz, el cuerpo y el corazón. Por lejos, el Bocha fue lo mejor de la velada y es de los pocos grandes que todavía se pueden disfrutar en vivo y eso la gente lo sabe, lo valora y lo agradece.

La 35 Fiesta Nacional del Chamamé comenzó fuerte. Las dos primeras noches resultaron más taquilleras de lo habitual y el sábado esto se reflejó en complicaciones durante el ingreso al predio. Pasadas las 21, las filas en la entrada principal parecían interminables lo que generó impaciencia amontonamientos y empujones, pero no se registraron problemas graves. El Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola estuvo lleno, pero no colapsado.

La segunda jornada festiva duró unas ocho horas y se presentaron 20 números. El tiempo en escena se distribuyó en función de la trayectoria de cada solista o grupo y fue de entre 15 y 20 minutos para la mayoría y 45 minutos para los números grandes, en este caso el Bocha Sheridan y Nahuel Pennisi.

Entre los momentos musicales memorables, el sábado chamamecero dejó postales como la emocionante presentación de Nahuel Pennisi artista vitoreado desde que apareció en escena con el tema “Retorno” de Salvador Miqueri y el Trío Cocomarola hasta el cierre del espectáculo que incluyó canciones como “Para volver a soñar”, “A Puerto Tirol” y “Estancia San Blas”. La gente bailó y expresó su aprobación a puro sapucay consagrando así a Nahuel, como uno de los invitados favoritos del público chamamecero, sitial ocupado hasta ahora casi exclusivamente por Soledad Pastorutti.

“Quiero regalarles una canción que integra mi primer disco y que ya canté en este escenario”, dijo para anunciar “Viejo Pescador del Paraná”. Nahuel aseguró que esta es la fiesta más linda de todas, “quiero brindar porque el chamamé cada día sea más grande de lo que ya es”, aseguró y terminó de meterse en el bolsillo a todo un auditorio que ya estaba totalmente entregado al artista. Es que el chamamecero es así, si lo respetan respeta, si lo cuidan cuida y si lo aman el chamamecero ama para siempre.

Durante este show también hubo tiempo para homenajear a Ramón Ayala con Posadeña Linda y luego invitó a Los Hermanos Núñez con quienes interpretó “Cosechero”. Y cuando todo indicaba que el show de Pennisi había alcanzado su punto más alto llegó la estocada final (una estocada linda). Nahuel cantó en Corrientes su tema “Universo Paralelo” en versión chamamecera y fue hermoso.



Magia que sana el alma

El arte es mágico y es sanador por eso los buenos artistas son un poco magos y un poco médicos y nadie que viva un recital del Bocha Sheridan puede desmentir esta afirmación. Sin parafernalia alrededor y con la cantidad de instrumentos justa y necesaria, el Bocha movilizó el sábado las fibras más íntimas del auditorio del Cocomarola que poco antes de las 23.30 estaba repleto. Así, sencillo como la esencia del chamamé y con el talento de los más grandes, este artista demostró una vez más que esta Fiesta Nacional puede sola, no necesita de otros géneros que la potencien. La presencia de invitados es linda (si cantan la música de acá), pero no es necesaria para garantizar el éxito de un encuentro anual que se distingue a nivel internacional por la pertenencia y el cuidado del género.

El sábado la gente fue a verlo a él tal y como sucede todos los años porque su nombre convoca y su arte enamora.

Durante el espectáculo, previo al de Nahuel, canciones como “Para Volver a Soñar” o “Cuanto me duele tu Ausencia” fueron coreadas a gritos por un anfiteatro emocionado y entregado al disfrute. El cierre fue perfecto con “Flores del Alma” que, seguramente el lector estará de acuerdo en esto: “No existe mejor versión de este tema que la de Santiago el Bocha Sheridan”.



Un dúo y un trío

Hay una pareja que desde hace varios años viene pisando fuerte en la fiesta del chamamé. Son Luis Moulin y Belén Belcastro que en cada presentación se complementan mejor y el sábado decidieron redoblar la apuesta musical invitando al escenario uno de los tríos jóvenes con más proyección. Se trata de Tajy integrado por Belén Arriola, José Víctor Piñeiro y Alejandro Tato Ramírez. La combinación del dúo y el trío prestigió la primera parte de la segunda noche donde el lema “Refugio de Identidad” fue el eje sobre el cual giró el show que incluyó homenajes a grandes del género como Salvador Miqueri y Montiel



Talento local

Muchos fueron los artistas que el sábado se lucieron sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero. Así por ejemplo en la primera mitad de la noche Gente de Ley trajo lo autóctono e hizo honor a los recitados, también los misioneros de Che Roga con una divertida propuesta supieron entretener a un anfiteatro que a esa hora se estaba llenando.

Los que marcaron presencia bien tradicional y de alto vuelo montielero fueron los integrantes del grupo “Manuel Cruz y Estampa Correntina” y ya en la segunda parte de la noche, cuando el público más tempranero comenzaba a irse, sonaron grandes referentes locales como Susy de Pompert, también Javier Sa, el chaqueño Coqui Ortíz y Analía Espíndola entre otros.



Esta noche

Para hoy se anuncia la presencia de Gustavo Miqueri y Trébol de Ases, Florencia de Pompert, César Frete Trío, Jorge Suligoy y Tupá entre otros.