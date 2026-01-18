La Fiesta del Chamamé se expande en Corrientes con actividades en la capital y el interior

Organizada por el Gobierno de Corrientes, la 35° Fiesta Nacional del Chamamé continúa con sus noches musicales en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y una amplia agenda de actividades culturales de acceso libre en la capital y el interior provincial, que se extenderán hasta el domingo 25 de enero.

Están previstas actividades en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes y otros espacios dependientes del Instituto de Cultura, como el Museo del Chamamé- Casa Ñanderecó.

Esta semana, junto a la Universidad de la Cuenca del Plata, con la coordinación del Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA, se habilitará la muestra fotográfica “Sensación Chamamé” de la artista visual Mónica Lena, que inaugura este lunes 19 a las 18 hs. y del 21 al 23 de enero, el “1° Encuentro del Libro del Chamamé”. Ambos en el MACC, 9 de julio y San Juan. Estas iniciativas forman parte de un proyecto de cogestión cultural orientado a poner en valor el patrimonio chamamecero, fortalecer la identidad regional y generar espacios de reflexión, memoria y producción cultural en diálogo con la celebración popular más importante del litoral argentino.

“Sensación Chamamé”

De la reconocida artista visual Mónica Lena, la muestra ofrece un recorrido emotivo y profundamente identitario a través de imágenes icónicas de la Fiesta Nacional del Chamamé, capturadas a lo largo de años de vivencia y observación sensible del evento. La exposición propone una mirada que trasciende el registro documental para construir un relato visual cargado de emoción, pertenencia y memoria colectiva, convirtiéndose en un verdadero archivo patrimonial contemporáneo del chamamé.

La inauguración tendrá lugar el lunes 19 de enero de 2026, a las 18 hs, en el Hall Central del MACC, y podrá visitarse hasta el 30 de enero, acompañando el desarrollo completo de la Fiesta.

Encuentro del Libro del Chamamé

Por primera vez, el chamamé contará con un espacio específicamente dedicado a su producción editorial, académica y literaria, consolidando un ámbito de encuentro entre investigadores, editoriales especializadas, artistas y público general.

El “1° Encuentro del Libro y el Chamamé” se desarrollará los días 21, 22 y 23 de enero de 2026, de 17 a 19:30 hs, en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), y contará con la participación de la Fundación Memoria del Chamamé, junto a las editoriales especializadas Moglia Ediciones, Editorial D (SADE) y EUDENE, que presentarán sus últimos lanzamientos y un valioso catálogo de publicaciones vinculadas a la historia, la investigación, la poesía regional y las expresiones contemporáneas del género.

La programación incluirá expositores, presentaciones de libros, conversatorios temáticos, disertaciones y espacios de intercambio, además de cierres musicales acústicos al final de cada jornada, integrando pensamiento y sensibilidad artística en una experiencia cultural integral.

Corredor cultural

El desarrollo de ambas actividades en el MACC, en pleno circuito histórico y turístico de la ciudad, permite consolidar un corredor cultural vespertino que dialoga estratégicamente con la programación nocturna del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Esta articulación amplía la accesibilidad, diversifica públicos y refuerza el posicionamiento de Corrientes como territorio rector y referencia cultural del chamamé, especialmente en el contexto de su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Gestión articulada, impacto regional

La coordinación general está a cargo del IDC NEA / Universidad de la Cuenca del Plata, responsable del diseño conceptual, la programación académica y artística, la gestión de espacios y la comunicación institucional. El Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes acompaña la iniciativa mediante su articulación con la agenda oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé y el respaldo institucional correspondiente, mientras que la Fundación Memoria del Chamamé aporta su valioso acervo editorial y documental.

Programación Lunes 19 de enero

- 25 de Mayo 1141

15 a 18.30 hs. Jornada lúdica destinada a infancias: Juegos interactivos con contenido chamamecero por SUSTI | Museo del Chamame Casa "Ñanderecó"



- San Juan esquina 9 de Julio

18 hs. Inauguración muestra fotográfica "Sensación Chamamé" de Mónica Lena | Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes.

Programación Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola

Domingo 18 de enero

ORDEN DE ACTUACIÓN

Inicio – 20 H

Ballet

Ganador Pre Fiesta

Simón Morales

Florencia De Pompert

Cayo Fernández

Cesar Frette Trío

Cuarteto Buenos Aires

Paquito Aranda

Jorge Suligoy y Frutos

Cacho Espindola

Gustavo Miqueri y Trebol de Ases

Tupa

Pura Sangre

Los Mercedeños

Ivan Ruiz

Lucas Segovia

Padularosa Romero

Marcia Muller

Los Guepa Che

Lunes 19 de enero

(por orden alfabético)

Alfredo Monzón

Alma Vibrante (PY)

Ariel Gauna y su Nueva propuesta

Conjunto Sentimiento

Cristian Herrera

El poderoso Javier Solís

Ganadora Pre Fiesta Solista vocal: Anahí Ramírez

Juan de Dios

Los Chaque Che

La Junta Chamamecera

La Pilarcita

Los Hermanos Velázquez

Los Reales del Litoral

Los Príncipes de Misiones

Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer campero

Patricia Gómez

Simón de Jesús Palacios

Sofía Morales

Conjunto Vera- Monzón