Fiesta Nacional del Chamamé: en las primeras tres noches, pasaron 24 mil personas por el anfiteatro

Tras un domingo con Iván Ruiz, Paquito Aranda, Marcia Müller, Cacho Espíndola y otros destacados artistas, la 35ª Fiesta Nacional del Chámame y 5ª Celebración Mundial continuará este lunes 19 de enero con su cuarta noche en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, donde se espera nuevamente un importante acompañamiento del público.

Durante el primer fin de semana de la Fiesta Grande, se convocó a 8 mil personas por noche, consignaron fuentes policiales a El Litoral.

Hoy, en el anfiteatro "Mario del Tránsito Cocomarola" se espera la participación de grandes músicos como La Pilarcita, Simón de Jesús Palacios, Christian Herrera y Los Príncipes de Misiones y nuevas propuestas que formarán parte de la grilla oficial, dispuesta por orden alfabético

Grilla Completa de Cuarta Noche

Alfredo Monzón

Alma Vibrante (PY)

Ariel Gauna y su Nueva propuesta

Conjunto Sentimiento

Christian Herrera

El poderoso Javier Solís

Ganadora Prefiesta Solista vocal: Anahí Ramírez

Juan de Dios

Los Chaque Ché

La Junta Chamamecera

La Pilarcita

Los Hermanos Velázquez

Los Reales del Litoral

Los Príncipes de Misiones

Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer campero

Patricia Gómez

Simón de Jesús Palacios

Sofía Morales

Conjunto Vera- Monzón

Venta de entradas y transmisiones

Ante la alta demanda de tickets, se decidió extender el horario de atención en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637), que atiende de 9 a 21 horas para veta de entradas físicas. La boletería del Anfiteatro Mario Tránsito Cocomarola también se encarga de ello a partir de las 19hs. Además, las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Weepas. Las entradas se aboban a partir de los 13 años, las personas con discapacidad entran sin cargo con CUD (Certificado Único de Discapacidad) y el acompañante que determine el mismo.

El costo de las entradas varían por límites de horario en el ingreso a la Fiesta Grande. Se pueden adquirir entradas de $7.000 con límite de ingreso hasta las 21.30hs y a $9.000 para quienes deseen ingresar sin límite de horario durante toda la noche.

Para quienes no puedan asistir al anfiteatro, el Gobierno de Corrientes garantizó la cobertura total del evento a través de: