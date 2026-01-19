Cambios en la grilla de la Fiesta Nacional del Chamamé: conocé la programación actualizada

El Instituto de Cultura de Corrientes dio a conocer este lunes la grilla actualizada para las próximas noches de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del MERCOSUR y 5° Celebración Mundial, que se desarrolla en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.
Entre las modificaciones anunciadas, se destaca el cambio de día en la presentación de Los Alonsitos junto a El Chaqueño Palavecino, uno de los números más esperados por el público. Finalmente, este show tendrá lugar el domingo, y no el viernes como figuraba en la grilla oficial difundida inicialmente.
Desde la organización señalaron que los ajustes responden a cuestiones logísticas y artísticas, y recomendaron al público revisar la programación día por día para evitar confusiones y poder planificar su asistencia a las distintas jornadas del festival.
Grilla actualizada – Fiesta Nacional del Chamamé
Lunes – Día 4
-
Alfredo Monzón
-
Alma Vibrante – Pilar (PY)
-
Ariel Gauna y su nueva propuesta
-
Conjunto Sentimiento
-
Cristian Herrera
-
El Poderoso Javier Solís
-
Ganador Pre Fiesta Solista Local: Anahí Ramire
-
Juan de Dios
-
Los Chaque Che
-
La Junta Chamamecera
-
La Pilarcita
-
Los Hermanos Velázquez
-
Los Reales del Litoral
-
Los Príncipes de Misiones
-
Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero
-
Patricia Gómez
-
Simón de Jesús Palacios
-
Sofía Morales
-
Conjunto Vera Monzón
Martes – Día 5
-
Bianca Almirón y Carolina Maidana
-
Canta Chaco
-
María Eugenia Gallardo
-
David Díaz Marchetto
-
Guaranítica
-
Las Voces Che Rajy
-
Los Majestuosos del Chamamé
-
Los Matuá Mercedeños
-
Martina Velazco
-
Matías Geneyro
-
Nahir Rodríguez
-
Nostalgias Mburucuyanas
-
Renato Fagúndez (BR)
-
Rudy Flores / Joel Tortül
-
Soledad
-
Tradicional 6
-
Tupá Noy
-
Yamandú Costa (BR) y Facundo Rodríguez
Miércoles – Día 6
-
Alejandro Balbi
-
Chango Spasiuk
-
Coquimarola y su conjunto
-
Ganador Pre Fiesta Romeros Grupo
-
Grupo “Avío del Alma”
-
Ezequiel Fernández
-
Laura Fusz y el Grupo Ipú Porá
-
Las Hermanas Vera y Gicela Méndez Ribeiro
-
Lázaro Caballero
-
Lorena Larrea Catterino
-
Mirian Beatriz (PY)
-
Nélida Argentina Zenón
-
Paula Basalo
-
Roy/Bernal/Peralta – Trío Homenaje a Raúl Barboza
-
Santiago Meza Urquidez
-
Seis por Ocho
-
Tono Benítez y sus Criollos
-
Raíz Guaraní
Jueves – Día 7
-
Amadeo “Tutu” Campos
-
Amandayé
-
Camila Gómez Barry
-
Che Trío Porá
-
Del Valle / Fernández
-
Guillermo de Pompert
-
Emiliano Cardozo y Los Cardocitos
-
Las Guaynas Porá
-
Los de Imaguaré + Jorge Rojas
-
Los Nuevos Vecinos
-
Los Tekis
-
Luli Fernández
-
Nacho Acevedo
-
Nico Cardozo
-
Niño Ramírez
-
Sebastián Sheridan
-
Soriano Sosa
-
Toti Montiel
Viernes – Día 8
-
Adolfo Alegre
-
Avareko
-
Carlitos Zacarías y su banda
-
Diego Gutiérrez
-
Dúo Bote
-
Fuelles Correntinos
-
Grupo Irundy
-
Hugo Leiva y su nueva estirpe
-
Humberto Falcón
-
Juan Pablo Barberán
-
La Raíz Chamamecera
-
Piko Frank
-
Néstor Acuña
-
Óscar Mambrín
-
Paloma Trevisan and the Allpargatas
-
Quinteto Cocomarola
-
Sangre Paiubrera
-
Silvina Escalante
Sábado – Día 9
-
Amboé
-
Ana Paula Romero y Taragüí Coé – Homenaje a Matías Galarza
-
Angirü
-
Conjunto Nuevo Horizonte
-
Grupo Airampal
-
Grupo Itatí
-
Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana
-
Guarango
-
Orquesta Folclórica de la Provincia
-
Hijos de Malvinas
-
Juan Pedro Sorribes
-
Los Hermanos Brítez
-
Maggie Cullen
-
María Ofelia
-
Mateo Villalba
-
Matías Barbás
-
Monchito Merlo
-
Sebastián Verón
-
Tajy
-
Tierra Adentro (PY)
Domingo – Día 10
-
Ariel y Leo Acuña
-
Atardeciendo Amaneceres
-
Bruno Mendoza
-
Enzo Castro (UY)
-
Emiliano López
-
Gianella Niwoyda
-
Hermanos Guedes (BR)
-
Jazmín del Paraguay (PY)
-
Juancito Güenaga
-
Los Bofill
-
Milagros Caliva
-
Nativos
-
Los Alosintos + El Chaqueño Palavecino (presentación reprogramada)
-
Rafael Fondón
-
Teresa Parodi
-
Tony Rojas
-
Vicky Sánchez
-
“La Princesita”