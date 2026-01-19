Cambios en la grilla de la Fiesta Nacional del Chamamé: conocé la programación actualizada

El Instituto de Cultura de Corrientes dio a conocer este lunes la grilla actualizada para las próximas noches de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del MERCOSUR y 5° Celebración Mundial, que se desarrolla en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Entre las modificaciones anunciadas, se destaca el cambio de día en la presentación de Los Alonsitos junto a El Chaqueño Palavecino, uno de los números más esperados por el público. Finalmente, este show tendrá lugar el domingo, y no el viernes como figuraba en la grilla oficial difundida inicialmente.

Desde la organización señalaron que los ajustes responden a cuestiones logísticas y artísticas, y recomendaron al público revisar la programación día por día para evitar confusiones y poder planificar su asistencia a las distintas jornadas del festival.

Grilla actualizada – Fiesta Nacional del Chamamé

Lunes – Día 4

Alfredo Monzón

Alma Vibrante – Pilar (PY)

Ariel Gauna y su nueva propuesta

Conjunto Sentimiento

Cristian Herrera

El Poderoso Javier Solís

Ganador Pre Fiesta Solista Local: Anahí Ramire

Juan de Dios

Los Chaque Che

La Junta Chamamecera

La Pilarcita

Los Hermanos Velázquez

Los Reales del Litoral

Los Príncipes de Misiones

Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero

Patricia Gómez

Simón de Jesús Palacios

Sofía Morales

Conjunto Vera Monzón

Martes – Día 5

Bianca Almirón y Carolina Maidana

Canta Chaco

María Eugenia Gallardo

David Díaz Marchetto

Guaranítica

Las Voces Che Rajy

Los Majestuosos del Chamamé

Los Matuá Mercedeños

Martina Velazco

Matías Geneyro

Nahir Rodríguez

Nostalgias Mburucuyanas

Renato Fagúndez (BR)

Rudy Flores / Joel Tortül

Soledad

Tradicional 6

Tupá Noy

Yamandú Costa (BR) y Facundo Rodríguez

Miércoles – Día 6

Alejandro Balbi

Chango Spasiuk

Coquimarola y su conjunto

Ganador Pre Fiesta Romeros Grupo

Grupo “Avío del Alma”

Ezequiel Fernández

Laura Fusz y el Grupo Ipú Porá

Las Hermanas Vera y Gicela Méndez Ribeiro

Lázaro Caballero

Lorena Larrea Catterino

Mirian Beatriz (PY)

Nélida Argentina Zenón

Paula Basalo

Roy/Bernal/Peralta – Trío Homenaje a Raúl Barboza

Santiago Meza Urquidez

Seis por Ocho

Tono Benítez y sus Criollos

Raíz Guaraní

Jueves – Día 7

Amadeo “Tutu” Campos

Amandayé

Camila Gómez Barry

Che Trío Porá

Del Valle / Fernández

Guillermo de Pompert

Emiliano Cardozo y Los Cardocitos

Las Guaynas Porá

Los de Imaguaré + Jorge Rojas

Los Nuevos Vecinos

Los Tekis

Luli Fernández

Nacho Acevedo

Nico Cardozo

Niño Ramírez

Sebastián Sheridan

Soriano Sosa

Toti Montiel

Viernes – Día 8

Adolfo Alegre

Avareko

Carlitos Zacarías y su banda

Diego Gutiérrez

Dúo Bote

Fuelles Correntinos

Grupo Irundy

Hugo Leiva y su nueva estirpe

Humberto Falcón

Juan Pablo Barberán

La Raíz Chamamecera

Piko Frank

Néstor Acuña

Óscar Mambrín

Paloma Trevisan and the Allpargatas

Quinteto Cocomarola

Sangre Paiubrera

Silvina Escalante

Sábado – Día 9

Amboé

Ana Paula Romero y Taragüí Coé – Homenaje a Matías Galarza

Angirü

Conjunto Nuevo Horizonte

Grupo Airampal

Grupo Itatí

Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana

Guarango

Orquesta Folclórica de la Provincia

Hijos de Malvinas

Juan Pedro Sorribes

Los Hermanos Brítez

Maggie Cullen

María Ofelia

Mateo Villalba

Matías Barbás

Monchito Merlo

Sebastián Verón

Tajy

Tierra Adentro (PY)

Domingo – Día 10