Club de Regatas Corrientes Corrientes Ituzaingó
Cambios en la grilla de la Fiesta Nacional del Chamamé: conocé la programación actualizada

El Instituto de Cultura confirmó modificaciones en la agenda artística de las próximas noches.

Por El Litoral

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 10:04

El Instituto de Cultura de Corrientes dio a conocer este lunes la grilla actualizada para las próximas noches de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del MERCOSUR y 5° Celebración Mundial, que se desarrolla en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Entre las modificaciones anunciadas, se destaca el cambio de día en la presentación de Los Alonsitos junto a El Chaqueño Palavecino, uno de los números más esperados por el público. Finalmente, este show tendrá lugar el domingo, y no el viernes como figuraba en la grilla oficial difundida inicialmente.

Desde la organización señalaron que los ajustes responden a cuestiones logísticas y artísticas, y recomendaron al público revisar la programación día por día para evitar confusiones y poder planificar su asistencia a las distintas jornadas del festival.

Grilla actualizada – Fiesta Nacional del Chamamé

Lunes – Día 4

  • Alfredo Monzón

  • Alma Vibrante – Pilar (PY)

  • Ariel Gauna y su nueva propuesta

  • Conjunto Sentimiento

  • Cristian Herrera

  • El Poderoso Javier Solís

  • Ganador Pre Fiesta Solista Local: Anahí Ramire

  • Juan de Dios

  • Los Chaque Che

  • La Junta Chamamecera

  • La Pilarcita

  • Los Hermanos Velázquez

  • Los Reales del Litoral

  • Los Príncipes de Misiones

  • Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero

  • Patricia Gómez

  • Simón de Jesús Palacios

  • Sofía Morales

  • Conjunto Vera Monzón

Martes – Día 5

  • Bianca Almirón y Carolina Maidana

  • Canta Chaco

  • María Eugenia Gallardo

  • David Díaz Marchetto

  • Guaranítica

  • Las Voces Che Rajy

  • Los Majestuosos del Chamamé

  • Los Matuá Mercedeños

  • Martina Velazco

  • Matías Geneyro

  • Nahir Rodríguez

  • Nostalgias Mburucuyanas

  • Renato Fagúndez (BR)

  • Rudy Flores / Joel Tortül

  • Soledad

  • Tradicional 6

  • Tupá Noy

  • Yamandú Costa (BR) y Facundo Rodríguez

Miércoles – Día 6

  • Alejandro Balbi

  • Chango Spasiuk

  • Coquimarola y su conjunto

  • Ganador Pre Fiesta Romeros Grupo

  • Grupo “Avío del Alma”

  • Ezequiel Fernández

  • Laura Fusz y el Grupo Ipú Porá

  • Las Hermanas Vera y Gicela Méndez Ribeiro

  • Lázaro Caballero

  • Lorena Larrea Catterino

  • Mirian Beatriz (PY)

  • Nélida Argentina Zenón

  • Paula Basalo

  • Roy/Bernal/Peralta – Trío Homenaje a Raúl Barboza

  • Santiago Meza Urquidez

  • Seis por Ocho

  • Tono Benítez y sus Criollos

  • Raíz Guaraní

Jueves – Día 7

  • Amadeo “Tutu” Campos

  • Amandayé

  • Camila Gómez Barry

  • Che Trío Porá

  • Del Valle / Fernández

  • Guillermo de Pompert

  • Emiliano Cardozo y Los Cardocitos

  • Las Guaynas Porá

  • Los de Imaguaré + Jorge Rojas

  • Los Nuevos Vecinos

  • Los Tekis

  • Luli Fernández

  • Nacho Acevedo

  • Nico Cardozo

  • Niño Ramírez

  • Sebastián Sheridan

  • Soriano Sosa

  • Toti Montiel

Viernes – Día 8

  • Adolfo Alegre

  • Avareko

  • Carlitos Zacarías y su banda

  • Diego Gutiérrez

  • Dúo Bote

  • Fuelles Correntinos

  • Grupo Irundy

  • Hugo Leiva y su nueva estirpe

  • Humberto Falcón

  • Juan Pablo Barberán

  • La Raíz Chamamecera

  • Piko Frank

  • Néstor Acuña

  • Óscar Mambrín

  • Paloma Trevisan and the Allpargatas

  • Quinteto Cocomarola

  • Sangre Paiubrera

  • Silvina Escalante

Sábado – Día 9

  • Amboé

  • Ana Paula Romero y Taragüí Coé – Homenaje a Matías Galarza

  • Angirü

  • Conjunto Nuevo Horizonte

  • Grupo Airampal

  • Grupo Itatí

  • Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana

  • Guarango

  • Orquesta Folclórica de la Provincia

  • Hijos de Malvinas

  • Juan Pedro Sorribes

  • Los Hermanos Brítez

  • Maggie Cullen

  • María Ofelia

  • Mateo Villalba

  • Matías Barbás

  • Monchito Merlo

  • Sebastián Verón

  • Tajy

  • Tierra Adentro (PY)

Domingo – Día 10

  • Ariel y Leo Acuña

  • Atardeciendo Amaneceres

  • Bruno Mendoza

  • Enzo Castro (UY)

  • Emiliano López

  • Gianella Niwoyda

  • Hermanos Guedes (BR)

  • Jazmín del Paraguay (PY)

  • Juancito Güenaga

  • Los Bofill

  • Milagros Caliva

  • Nativos

  • Los Alosintos + El Chaqueño Palavecino (presentación reprogramada)

  • Rafael Fondón

  • Teresa Parodi

  • Tony Rojas

  • Vicky Sánchez

  • “La Princesita”

