La Fiesta Nacional del Chamamé se expande por toda la ciudad con actividades gratuitas

La Fiesta Nacional del Chamamé atraviesa su semana de mayor intensidad, consolidándose como el motor cultural y económico de la provincia. Bajo la organización del Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, la celebración trasciende las noches del Anfiteatro Cocomarola para ocupar museos, centros de salud y espacios públicos con propuestas de acceso libre.

Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el chamamé no solo moviliza la identidad, sino también el turismo regional. Miles de visitantes de Brasil, Paraguay y el resto de Argentina dinamizan la economía local a través de la gastronomía de los Cocineros del Iberá, las artesanías y el sector hotelero.

Música solidaria y literatura

Uno de los puntos más altos de la jornada de este martes 20 será la presentación de Los Alonsitos a las 10:00 en la Residencia del Litoral, en el marco del ciclo “Chamamé con todos”. Esta iniciativa busca acercar la música a quienes no pueden asistir al festival mayor.

Por otro lado, la literatura ganará protagonismo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC). Desde el miércoles 21, se desarrollará el 1° Encuentro del Libro y el Chamamé, un espacio de cogestión con la Universidad de la Cuenca del Plata que contará con presentaciones de obras sobre leyendas correntinas, la vida de Bruno Mendoza y la canción política en el género.

Espacios para aprender y sentir

El Museo del Chamamé - Casa Ñanderekó (25 de Mayo 1141) se posiciona como el epicentro para las infancias y aquellos que quieran dar sus primeros pasos en la danza. El miércoles a las 18:00 se dictará una clase abierta para principiantes, mientras que el viernes 23 el Ballet Oficial ofrecerá una charla magistral sobre la técnica y el sentimiento del baile tradicional.

Además, en el mismo museo, los visitantes pueden recorrer la muestra fotográfica “Sensación Chamamé” de Mónica Lena, que captura la esencia de la fiesta en cada disparo.

Agenda destacada de la semana