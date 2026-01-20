Fiesta Nacional del Chamamé: 15.000 personas disfrutaron de la cuarta noche en Corrientes

La 35.ª Fiesta Nacional del Chamamé volvió a colmar el Anfiteatro Cocomarola. Este lunes 19 de enero, más de 15.000 personas se acercaron a disfrutar de la cuarta noche.

La jornada ofreció un variado repertorio de artistas locales y regionales, que incluyó desde consagrados del género hasta ganadores de la Pre Fiesta. Los asistentes pudieron disfrutar de shows de grupos tradicionales, conjuntos emergentes y solistas que le dieron a la noche un clima de fiesta compartida y pasión por el chamamé.

Operativo de seguridad sin incidentes

En paralelo a la celebración, se desplegó un operativo especial de seguridad coordinado por el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía de Corrientes. El dispositivo comenzó a las 20.00 horas y se extendió hasta cerca de las 05.00, sin registrarse incidentes relevantes.

El plan incluyó la presencia de policías adicionales dentro del predio y en sus alrededores, con apoyo del Sistema Integral de Seguridad 911 y de la Dirección de Drones. De esta manera, también se utilizó tecnología para reforzar la vigilancia perimetral y el control del evento.

La multitud que se acercó este lunes confirma la relevancia de la fiesta como uno de los principales eventos culturales de Corrientes y la región. Lo que consolida al chamamé como un símbolo de identidad.